Ligavorschau
Setzt sich die tolle Siegesserie des SC Regensburg (in weiß) fort?
Setzt sich die tolle Siegesserie des SC Regensburg (in weiß) fort? – Foto: Felix Schmautz

Burgweinting stellt Sportclub-Serie auf den Prüfstand

12. Spieltag: Machbare Heimaufgaben für Obertraubling und Oberhinkofen +++ Legt der Freie TuS gegen Walhalla weiter nach?

Der zwölfte Spieltag der Kreisliga 1 wird von einem Top-Spiel überstrahlt. Am Sonntag steht die Serie des seit Wochen siegreichen Klassenprimus SC Regensburg auf dem Prüfstand; der Sportclub muss beim Titel-Mitfavoriten SV Burgweinting Farbe bekennen. Die Verfolger FC Oberhinkofen (gegen Mintraching) und SV Obertraubling (gegen Ziegetsdorf) gehen derweil favorisiert in ihr jeweiliges Heimspiel.

Heute, 19:00 Uhr
SV Donaustauf
SV DonaustaufDonaustauf
ATSV Pirkensee-Ponholz
ATSV Pirkensee-PonholzPirkensee-P
19:00

Zum Auftakt des zwölften Spieltags empfängt der SV Donaustauf (12., 10) den ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 6). PiPo konnte sich am vergangenen Spieltag gegen den SV Obertraubling nicht durchsetzen, doch auch die Gastgeber der Partie mussten sich beim SV Burgweinting knapp geschlagen geben. Somit gingen beide Teams zuletzt leer aus.

Morgen, 14:00 Uhr
Freier TuS Regensburg
Freier TuS RegensburgFreier TuS
SG Walhalla Rgb.
SG Walhalla Rgb.SG Walhalla
14:00

Die SG Walhalla Regensburg (11., 10) ist Samstag zu Gast beim Freien TuS Regensburg (5., 19). Mit einem klaren Sieg sicherte sich der Freie TuS zuletzt die Maximalausbeute bei der SpVgg Ziegetsdorf. Die Gäste der Partie mussten sich hingegen vor Wochenfrist gegen den FC Oberhinkofen knapp geschlagen geben.

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
SV Burgweinting
SV BurgweintingSV Burgweinting
SC Regensburg
SC RegensburgSC Regensb.
14:00

Spitzenreiter SC Regensburg (1., 27) ist am zwölften Spieltag zum Top-Spiel beim SV Burgweinting (4., 22) gefordert. Die Punkte daheim machte der SVB am vergangenen Spieltag gegen den angereisten SV Donaustauf, während sich der Sportclub auswärts beim TSV Wörth/Donau ebenfalls den Dreier einholen konnte.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Harting
SV HartingSV Harting
TSV Wörth/Donau
TSV Wörth/DonauWörth/Donau
15:00

Der SV Harting (7., 16) ist diesmal Gastgeber für den den TSV Wörth/Donau (6., 16). Vom vergangenen Spieltag konnten sich beide Kontrahenten keine Punkte mitnehmen: Die Hausherren unterlagen klar dem TSV Kareth-Lappersdorf II, doch auch Wörth konnte sich gegen den SC Regensburg nicht durchsetzen.

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
FC Laub
FC LaubFC Laub
TSV Kareth-Lappersdorf
TSV Kareth-LappersdorfKareth-Lapp. II
15:15

Der FC Laub (10., 13) tritt an diesem Sonntag auf heimischem Terrain gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II (8., 15) an. Der TSV KaLa II sicherte sich am vergangenen Wochenende daheim den Dreier gegen den SV Harting, doch auch der FC Laub setzte sich knapp beim FC Mintraching durch, was beiden die Maximalausbeute einbrachte.

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
FC Oberhinkofen
FC OberhinkofenFC Oberhinkofen
FC Mintraching
FC MintrachingMintraching
15:30

Der FC Mintraching (13., 9) ist beim FC Oberhinkofen (2., 23) auf Stippvisite. Mit einem knappen Sieg holte sich der FCO zuletzt den Dreier bei der SG Walhalla Regensburg; Mintraching dagegen musste sich daheim gegen den FC Laub geschlagen geben.

So., 28.09.2025, 16:00 Uhr
SV Obertraubling
SV ObertraublingSV Obertraubling
SpVgg Ziegetsdorf
SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf
16:00

Der Rangdritte SV Obertraubling (22) erwartet zum zwölften Spieltag die SpVgg Ziegetsdorf (9., 13). Eine klare Heimniederlage musste die SpVgg am vergangenen Wochenende gegen den Freien TuS Regensburg einstecken, während sich der SVO beim ATSV Pirkensee-Ponholz durchsetzen konnte und somit die Maximalausbeute einfuhr.

