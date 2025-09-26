Burgweinting stellt Sportclub-Serie auf den Prüfstand

Der zwölfte Spieltag der Kreisliga 1 wird von einem Top-Spiel überstrahlt. Am Sonntag steht die Serie des seit Wochen siegreichen Klassenprimus SC Regensburg auf dem Prüfstand; der Sportclub muss beim Titel-Mitfavoriten SV Burgweinting Farbe bekennen. Die Verfolger FC Oberhinkofen (gegen Mintraching) und SV Obertraubling (gegen Ziegetsdorf) gehen derweil favorisiert in ihr jeweiliges Heimspiel.



Zum Auftakt des zwölften Spieltags empfängt der SV Donaustauf (12., 10) den ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 6). PiPo konnte sich am vergangenen Spieltag gegen den SV Obertraubling nicht durchsetzen, doch auch die Gastgeber der Partie mussten sich beim SV Burgweinting knapp geschlagen geben. Somit gingen beide Teams zuletzt leer aus.







Die SG Walhalla Regensburg (11., 10) ist Samstag zu Gast beim Freien TuS Regensburg (5., 19). Mit einem klaren Sieg sicherte sich der Freie TuS zuletzt die Maximalausbeute bei der SpVgg Ziegetsdorf. Die Gäste der Partie mussten sich hingegen vor Wochenfrist gegen den FC Oberhinkofen knapp geschlagen geben.







Spitzenreiter SC Regensburg (1., 27) ist am zwölften Spieltag zum Top-Spiel beim SV Burgweinting (4., 22) gefordert. Die Punkte daheim machte der SVB am vergangenen Spieltag gegen den angereisten SV Donaustauf, während sich der Sportclub auswärts beim TSV Wörth/Donau ebenfalls den Dreier einholen konnte.







Der SV Harting (7., 16) ist diesmal Gastgeber für den den TSV Wörth/Donau (6., 16). Vom vergangenen Spieltag konnten sich beide Kontrahenten keine Punkte mitnehmen: Die Hausherren unterlagen klar dem TSV Kareth-Lappersdorf II, doch auch Wörth konnte sich gegen den SC Regensburg nicht durchsetzen.







Der FC Laub (10., 13) tritt an diesem Sonntag auf heimischem Terrain gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II (8., 15) an. Der TSV KaLa II sicherte sich am vergangenen Wochenende daheim den Dreier gegen den SV Harting, doch auch der FC Laub setzte sich knapp beim FC Mintraching durch, was beiden die Maximalausbeute einbrachte.





So., 28.09.2025, 15:30 Uhr FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen FC Mintraching Mintraching



Der FC Mintraching (13., 9) ist beim FC Oberhinkofen (2., 23) auf Stippvisite. Mit einem knappen Sieg holte sich der FCO zuletzt den Dreier bei der SG Walhalla Regensburg; Mintraching dagegen musste sich daheim gegen den FC Laub geschlagen geben.





So., 28.09.2025, 16:00 Uhr SV Obertraubling SV Obertraubling SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf



Der Rangdritte SV Obertraubling (22) erwartet zum zwölften Spieltag die SpVgg Ziegetsdorf (9., 13). Eine klare Heimniederlage musste die SpVgg am vergangenen Wochenende gegen den Freien TuS Regensburg einstecken, während sich der SVO beim ATSV Pirkensee-Ponholz durchsetzen konnte und somit die Maximalausbeute einfuhr.