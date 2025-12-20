Burgweinting stellt neuen Trainer vor: Kandsperger übernimmt

Seit über 30 Jahren ist Burgweintings Neu-Coach Kandsperger im Trainergeschäft, war davon viele Jahre im Junioren-Bereich tätig. In den vergangenen Jahren stand er bei den Landesligisten TSV Bad Abbach und FC Tegernheim sowie zuletzt beim Bezirksligisten FC Viehhausen an der Seitenlinie. Der 49-jährige wurde in der Vorsaisonmit Viehhausen Rangsechster in der Bezirksliga Süd. Nach einem halben Jahr Pause greift der B-Lizenz-Inhaber beim ambitionierten Kreisligisten wieder an.



„Markus verfügt über viel Erfahrung im Jugend- und Herrenbereicht. Er passt genau zu unserem Konzept, das auf den Einbau von eigenen Jugendspielern ausgelegt wird“, erklärt Nicole Seidl, Abteilungsleiterin und Pressesprecherin SVB. „Fachlich und menschlich ist Markus der richtige Mann für uns. Er ist bekannt dafür, junge Spieler zu entwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass er uns durch seine Erfahrung ergänzt. Daher fiel unsere Wahl trotz mehrerer interessanter und kompetenter Bewerber auf ihn“, ergänzt die Vorstandschaft um Johann Zilk und Anton Kraus. Die Abteilungsleitung um Sascha Zilk und Nicole Seidl, die mit der Jugendleitung Christian Schmid und Andreas Hermann zusammen ein Konzept für die Zukunft vor Augen haben, zeigten sich von den „klaren Vorstellungen“ Kandspergers beeindruckt und freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem neuen Übungsleiter.



Als spielender Co-Trainer wird weiterhin Alexander Bucher (34) fungieren, der diese Rolle bereits seit zweieinhalb Jahren unter Andreas Pollakowski ausfüllte. In der Restrückrunde der Kreisliga 1 ist in punkto Aufstieg noch alles möglich. Nur zwei Zähler liegt der Vizemeister der beiden vergangenen Jahre hinter dem Spitzenreiter-Duo SV Obertraubling und dem SC Regensburg zurück.