Burgweinting mit Dreier gegen Oberhinkofen weiter im Aufwärtstrend Knapper Sieg gegen Oberhinkofen - Fünf Partien am Sonntag

Burgweinting – Oberhinkofen 1:0 Hinspiel: 0:2. Schiedsrichter: Roland Brunner-Ernst; Tor: David Ezeibe (31. Elfmeter). Der SV Burgweinting (18) landete im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg. Die Gäste aus Oberhinkofen (26) blieben zum vierten Mal in Folge sieglos (0/1/3). SVB-Trainer Toni Wittmann freute sich über den wichtigen Heimdreier: „Ein eher schwaches Kreisligaspiel mit zwei ersatzgeschwächten Mannschaften. Ein an Ekwueme verschuldeter Elfmeter entschied die Partie. Kurz vor dem Abpfiff lenkte unser Keeper Aladin Bedoui einen Chip-Ball von Kroher noch über die Latte. Einsatz und Leidenschaft haben gestimmt.“ FCO-Coach Kyros Farahmand: „Wir haben uns im Prinzip selbst geschlagen. Trotz vieler Ausfälle waren wir klar stärker und hatten viele Chancen. Ein Elfmeter wurde uns verweigert. Es war abzusehen, dass man mit einer so jungen Mannschaft auch einmal eine Talfahrt überstehen muss. Wir haben bereits genügend Punkte und werden wieder rauskommen.“

Hier Vorberichte: Die Partie Walhalla gegen Wiesent wurde aufgrund der schlechten Platzverhältnisse abgesagt.

Hinspiel: 0:2. Zum vierten Mal in Folge spielt der SV Burgweinting (15) daheim. Aus den letzten drei Spielen holte die Mannschaft von Jochen Seitz und Toni Wittmann zwei Siege gegen Illkofen und Mintraching sowie ein Remis gegen Kareth. Mit einem weiteren Dreier könnte man die Heimbilanz ausgeglichen gestalten (4/2/4). Die Gäste aus Oberhinkofen (26) sind seit drei Spieltagen sieglos (0/1/2) und wollen endlich wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Auswärtsbilanz macht Mut (4/1/2).





Hinspiel: 1:3. Die SG Walhalla (12) ist aktuell Vorletzter und muss im Heimspiel gegen den SV Wiesent (15) im Prinzip dreifach punkten. Daheim gelang bisher erst ein Dreier gegen Burgweinting (1/4/2). Die Gäste aus Wiesent verloren nur zwei der letzten zehn Partien (2/6/2). Der zweite Auswärtsdreier wäre angebracht (1/3/2).





Hinspiel: 1:3. Der SV Obertraubling (28) verlor in der aktuellen Saison sowohl das Hinspiel als auch das Toto-Pokal-Spiel gegen den BSC Regensburg (29), der Rang zwei verteidigten möchte. Obertraubling ist daheim noch ungeschlagen (6/2/0). Der BSC ist gut drauf, holte aus den letzten sechs Spielen fünf Siege sowie ein Remis gegen Wenzenbach.





Hinspiel: 0:4. Der TSV Wörth (16) sicherte sich vorigen Sonntag in Oberhinkofen den ersten Auswärtspunkt. Daheim verlor die Luttner-Elf bisher nur gegen Kareth II (4/3/1). Die Mannschaft wird sich ins Zeug legen, um den souveränen Tabellenführer aus Wenzenbach (37) ärgern zu können. Die Gäste sind allerdings der klare Favorit und gingen in der Fremde bisher nur in Oberhinkofen leer aus (4/2/1).





Hinspiel: 0:4. Nach drei Siegen und einem Remis nach dem Trainerwechsel musste der neue Coach Andreas Faltermeier in Kareth seine erste Niederlage mit dem SV Sünching (14) einstecken. Gegen den Rangletzten Mintraching (9) soll der fünfte Heimdreier her (4/1/2). Die Gäste stehen nach acht Niederlagen in Folge unter einem enormen Zugzwang. Auswärts ergatterte die Capar-Elf bisher nur einen Zähler bei Walhalla (0/1/6).





Hinspiel: 1:0. Die SpVgg Illkofen (14) rutschte nach einem guten Saisonstart auf den zwölften Rang ab. Aus den letzten fünf Spielen holte sich die Strauß-Elf immerhin fünf Punkte (1//2/2). Gegen Kareth (23) käme der zweite Heimdreier gerade recht (1/2/2). Die Gäste sind gut in Form, sicherten sich zehn Punkte aus den letzten vier Partien. Der zweite Auswärtssieg soll her (1/5/2).





Hinspiel: 3:3. Die Spieler des SV Türk Genclik (20) sind die Remis-Könige der Kreisliga 1. Bereits acht Mal trennte man sich mit einem Unentschieden vom jeweiligen Kontrahenten. Daheim gelang erst ein Sieg (1/4/2). Die Gäste vom Freien TuS (25) liegen nach der Horrorsaison 2021/22, in der man fast abgestiegen wäre, heuer voll im Soll. Nur vier Zähler rangiert die Lautenschlager-Elf hinter dem zweiten Rang auf Platz fünf. Der dritte Auswärtsdreier (2/3/3) soll ins Visier genommen werden.