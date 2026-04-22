Burgwart muss am Donnerstag nach Jülich, Winden gegen Lohn

Kann Burgwart am Donnerstag jubeln? – Foto: René Steinmann

Spieltag 24 in der Kreisliga A Düren: Germania Burgwart spielt am Donnerstag in Jülich vor, am Freitag gastiert der BC Oberzier in Freialdenhoven. Am Sonntag erwartet Tabellenführer VfVuJ Winden Schlusslicht Rhenania Lohn zum ungleichen Duell.

Spieltext H.-Stammeln - Frenz

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr Jugendsport Wenau Wenau Viktoria Koslar Koslar 15:00 PUSH

Spieltext Wenau - Koslar

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr FC Golzheim Golzheim FC Düren 77 Düren 77 15:00 PUSH

Spieltext Golzheim - Düren 77

Spieltext Nörvenich - Welldorf

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr VfVuJ Winden Winden Rhenania Lohn Lohn 15:00 PUSH

Spieltext Winden - Lohn

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

25. Spieltag

Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Borussia Freialdenhoven

Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - VfVuJ Winden

So., 03.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Golzheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Jugendsport Wenau

So., 03.05.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SC Jülich/SV Hoengen

Di., 05.05.26 19:30 Uhr FC Düren 77 - Salingia Barmen



26. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - JSV Frenz

Sa., 09.05.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - FC Golzheim

Sa., 09.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - BC Oberzier

So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - FC Düren 77

So., 10.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Schwarz-Weiß Düren

So., 10.05.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - SG Germania Burgwart

So., 10.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 10.05.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Rhenania Lohn

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