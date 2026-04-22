Burgwart muss am Donnerstag nach Jülich, Winden gegen Lohn

Spieltag 24 in der Kreisliga A Düren: Germania Burgwart spielt am Donnerstag in Jülich vor, am Freitag gastiert der BC Oberzier in Freialdenhoven. Am Sonntag erwartet Tabellenführer VfVuJ Winden Schlusslicht Rhenania Lohn zum ungleichen Duell.
25. Spieltag
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Borussia Freialdenhoven
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - VfVuJ Winden
So., 03.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Golzheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Jugendsport Wenau
So., 03.05.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SC Jülich/SV Hoengen
Di., 05.05.26 19:30 Uhr FC Düren 77 - Salingia Barmen
26. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - JSV Frenz
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - FC Golzheim
Sa., 09.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - BC Oberzier
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - FC Düren 77
So., 10.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Schwarz-Weiß Düren
So., 10.05.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - SG Germania Burgwart
So., 10.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 10.05.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Rhenania Lohn