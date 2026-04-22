 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Burgwart muss am Donnerstag nach Jülich, Winden gegen Lohn

Kreisliga A Düren: Germania Burgwart spielt am Donnerstag in Jülich vor, am Freitag gastiert der BC Oberzier in Freialdenhoven. Am Sonntag erwartet Tabellenführer VfVuJ Winden Rhenania Lohn zum ungleichen Duell.

von red · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser
Kann Burgwart am Donnerstag jubeln?
Kann Burgwart am Donnerstag jubeln? – Foto: René Steinmann

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Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Spieltag 24 in der Kreisliga A Düren: Germania Burgwart spielt am Donnerstag in Jülich vor, am Freitag gastiert der BC Oberzier in Freialdenhoven. Am Sonntag erwartet Tabellenführer VfVuJ Winden Schlusslicht Rhenania Lohn zum ungleichen Duell.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Morgen, 20:00 Uhr
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
20:00live
Spieltext SC Jülich/SV Ho... - Burgwart

Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
19:30
Spieltext F´aldenhoven - Oberzier

Sa., 25.04.2026, 16:30 Uhr
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
16:30live
Spieltext Barmen - SW Düren

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
15:00
Spieltext H.-Stammeln - Frenz

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
15:00
Spieltext Wenau - Koslar

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
15:00
Spieltext Golzheim - Düren 77

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
15:00live
Spieltext Nörvenich - Welldorf

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
15:00
Spieltext Winden - Lohn

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

25. Spieltag
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Borussia Freialdenhoven
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - VfVuJ Winden
So., 03.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Golzheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Jugendsport Wenau
So., 03.05.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SC Jülich/SV Hoengen
Di., 05.05.26 19:30 Uhr FC Düren 77 - Salingia Barmen

26. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - JSV Frenz
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - FC Golzheim
Sa., 09.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - BC Oberzier
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - FC Düren 77
So., 10.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Schwarz-Weiß Düren
So., 10.05.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - SG Germania Burgwart
So., 10.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 10.05.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Rhenania Lohn

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

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