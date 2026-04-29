Burgwart kämpft, verliert in der Schlussphase aber klar gegen 77

So läuft Spieltag 25 in der Kreisliga A Düren: Der FC Düren 77 überzeugt bei der SG Germania Burgwart mit einem klaren Auswärtssieg und verkürzt den Abstand zur Spitzengruppe, während Burgwart im Tabellenkeller verbleibt.
Der FC Düren 77 wurde seiner Favoritenrolle bei der SG Germania Burgwart gerecht und setzte sich verdient durch. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Stavros Tsiakiris die Gäste in Führung (29.), nur wenige Minuten später erhöhte Murad Tagiyev (32.). Jeremias Fischer verkürzte noch vor der Pause (40.) und hielt die Partie offen, doch im zweiten Durchgang stellte Düren 77 die Weichen endgültig auf Sieg. Vladyslav Barannikov traf zum 3:1 (70.), ehe Thomas Bergstreiser in der Schlussminute den Endstand herstellte (90.). Düren 77 arbeitet sich damit weiter nach vorne und festigt seine Position im oberen Drittel, Burgwart hingegen muss sich weiterhin im unteren Tabellenbereich einordnen.
26. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - JSV Frenz
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - FC Golzheim
Sa., 09.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - BC Oberzier
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - FC Düren 77
So., 10.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Schwarz-Weiß Düren
So., 10.05.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - SG Germania Burgwart
So., 10.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 10.05.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Rhenania Lohn
27. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Jugendsport Wenau
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SC Jülich/SV Hoengen
So., 17.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Salingia Barmen
So., 17.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Viktoria Koslar
So., 17.05.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Borussia Freialdenhoven
So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 17.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - VfVuJ Winden