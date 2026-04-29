 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Burgwart kämpft, verliert in der Schlussphase aber klar gegen 77

Kreisliga A Düren: Der freie Fall von Borussia Freialdenhoven hält an, gelingt gegen Viktoria Koslar am Samstag das dringend benötigte Comeback? Tabellenführer VfVuJ Winden gastiert am Samstag bei Welldorf-Güsten.

von red · Gestern, 23:26 Uhr · 0 Leser
FC Düren 77 siegt.
FC Düren 77 siegt. – Foto: Marian Stanienda

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Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

So läuft Spieltag 25 in der Kreisliga A Düren: Der FC Düren 77 überzeugt bei der SG Germania Burgwart mit einem klaren Auswärtssieg und verkürzt den Abstand zur Spitzengruppe, während Burgwart im Tabellenkeller verbleibt.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Nachholspiel am Mittwoch

Gestern, 19:30 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
1
4
Abpfiff

Der FC Düren 77 wurde seiner Favoritenrolle bei der SG Germania Burgwart gerecht und setzte sich verdient durch. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Stavros Tsiakiris die Gäste in Führung (29.), nur wenige Minuten später erhöhte Murad Tagiyev (32.). Jeremias Fischer verkürzte noch vor der Pause (40.) und hielt die Partie offen, doch im zweiten Durchgang stellte Düren 77 die Weichen endgültig auf Sieg. Vladyslav Barannikov traf zum 3:1 (70.), ehe Thomas Bergstreiser in der Schlussminute den Endstand herstellte (90.). Düren 77 arbeitet sich damit weiter nach vorne und festigt seine Position im oberen Drittel, Burgwart hingegen muss sich weiterhin im unteren Tabellenbereich einordnen.

Spieltag 25 in Düren

Sa., 02.05.2026, 18:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
18:30
Spieltext Koslar - F´aldenhoven

Sa., 02.05.2026, 18:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
18:30live
Spieltext Welldorf - Winden

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
15:30live
Spieltext SW Düren - SC Jülich/SV Ho...

Di., 05.05.2026, 19:30 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
19:30
Spieltext Düren 77 - Barmen

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
15:00
Spieltext Oberzier - Golzheim

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
15:00
Spieltext Frenz - Wenau

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
Abgesagt
Spieltext Lohn - H.-Stammeln

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
15:00
Spieltext Burgwart - Nörvenich

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

26. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - JSV Frenz
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - FC Golzheim
Sa., 09.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - BC Oberzier
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - FC Düren 77
So., 10.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Schwarz-Weiß Düren
So., 10.05.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - SG Germania Burgwart
So., 10.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 10.05.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Rhenania Lohn

27. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Jugendsport Wenau
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SC Jülich/SV Hoengen
So., 17.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Salingia Barmen
So., 17.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Viktoria Koslar
So., 17.05.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Borussia Freialdenhoven
So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 17.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - VfVuJ Winden

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

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