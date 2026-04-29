Burgwart kämpft, verliert in der Schlussphase aber klar gegen 77

FC Düren 77 siegt. – Foto: Marian Stanienda

So läuft Spieltag 25 in der Kreisliga A Düren: Der FC Düren 77 überzeugt bei der SG Germania Burgwart mit einem klaren Auswärtssieg und verkürzt den Abstand zur Spitzengruppe, während Burgwart im Tabellenkeller verbleibt.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Nachholspiel am Mittwoch

Der FC Düren 77 wurde seiner Favoritenrolle bei der SG Germania Burgwart gerecht und setzte sich verdient durch. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Stavros Tsiakiris die Gäste in Führung (29.), nur wenige Minuten später erhöhte Murad Tagiyev (32.). Jeremias Fischer verkürzte noch vor der Pause (40.) und hielt die Partie offen, doch im zweiten Durchgang stellte Düren 77 die Weichen endgültig auf Sieg. Vladyslav Barannikov traf zum 3:1 (70.), ehe Thomas Bergstreiser in der Schlussminute den Endstand herstellte (90.). Düren 77 arbeitet sich damit weiter nach vorne und festigt seine Position im oberen Drittel, Burgwart hingegen muss sich weiterhin im unteren Tabellenbereich einordnen.

Spieltag 25 in Düren

Spieltext Koslar - F´aldenhoven

Spieltext Welldorf - Winden

Spieltext SW Düren - SC Jülich/SV Ho...

Di., 05.05.2026, 19:30 Uhr FC Düren 77 Düren 77 Salingia Barmen Barmen 19:30 PUSH

Spieltext Düren 77 - Barmen

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr BC Oberzier Oberzier FC Golzheim Golzheim 15:00 PUSH

Spieltext Oberzier - Golzheim

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr JSV Frenz Frenz Jugendsport Wenau Wenau 15:00 PUSH

Spieltext Frenz - Wenau

Spieltext Lohn - H.-Stammeln

Spieltext Burgwart - Nörvenich

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

26. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - JSV Frenz

Sa., 09.05.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - FC Golzheim

Sa., 09.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - BC Oberzier

So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - FC Düren 77

So., 10.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Schwarz-Weiß Düren

So., 10.05.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - SG Germania Burgwart

So., 10.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 10.05.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Rhenania Lohn



27. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Jugendsport Wenau

So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SC Jülich/SV Hoengen

So., 17.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Salingia Barmen

So., 17.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Viktoria Koslar

So., 17.05.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Borussia Freialdenhoven

So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 17.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - VfVuJ Winden

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