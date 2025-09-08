Burgwart ist Tabellenführer, Oberzier & Golzheim sind dran

Kreisliga A Düren: Germania Burgwart, BC Oberzier und FC Golzheim starten perfekt, punktlos sind Rhenania Lohn, Salingia Barmen und JSV Frenz warten auf die ersten Punkte. Das war der 2. Spieltag:

Knappe Niederlage für Salingia Barmen: Die Gäste von Jugendsport Wenau gingen in der 36. Minute durch Arbent Hajdari in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Mykhailo Torkot (53.) aus und brachte Hoffnung zurück. Doch nur vier Minuten später erzielte Luis Kugel (57.) den Siegtreffer. Trotz engagierter Schlussphase blieb Barmen ohne Punktgewinn.

Vorentscheidung nach Platzverweis: Christopher-Peter Birx brachte Grün-Weiß Welldorf-Güsten früh in Führung (20.), sah aber nur elf Minuten später Rot wegen Notbremse. BC Oberzier nutzte die Überzahl konsequent: Luca Wantke glich aus (29.), ehe Marvin Kornetzky mit einem Doppelpack (73., 87.) den Auswärtssieg sicherstellte. Welldorf-Güsten zahlte teuer für den frühen Platzverweis.

Der FC Golzheim feierte einen Heimsieg gegen Borussia Freialdenhoven. Maurice Heyartz traf in der 21. Minute zur Führung, die Alexander Hürtgen kurz nach der Pause ausbaute (53.). Die Gäste kamen durch Dennis Lehmann spät heran (86.), doch Golzheim brachte den Vorsprung clever über die Zeit.

Ein packendes 3:3 sahen die Zuschauer in Huchem-Stammeln. Marvin Germes brachte die Hausherren früh in Führung (4.), doch Lorenz Klee glich aus. Danach trafen Daniel Schmitz (26.) und Daniil Slastinov (34.). In Hälfte zwei legte Marian Weber erneut vor (66.), ehe Luca Ilsemann in der 90. Minute das Remis für den SC Jülich/SV Hoengen rettete. Kurz zuvor hatte André Lentzen Gelb-Rot gesehen.

Drama pur bei FC Düren 77: Kerim Karahatil und Timo Börsch brachten die Viktoria Koslar mit 2:0 in Führung. Doch Joker Niklas Peterwitz avancierte in der Schlussphase zum Helden. Zunächst verkürzte er in der 88. Minute, ehe er in der Nachspielzeit (90.+3) noch das 2:2 erzielte und Düren einen Punkt rettete.

Souverän gewann Schwarz-Weiß Düren gegen den JSV Frenz. Abas Rahal schnürte einen Doppelpack (10., 40.), danach machten Sven Nowak mit zwei Treffern (69., 75.) alles klar. Die Gäste fanden keine Mittel gegen die kompakte Defensive, während Düren vor 100 Zuschauern seine Chancen eiskalt nutzte.

Die SG Germania Burgwart setzte sich am Ende klar mit 3:0 gegen Rhenania Lohn durch. Joker Sanger Muyasar Kalo eröffnete den Torreigen (71.), ehe Lucca Heucken in der Nachspielzeit doppelt nachlegte (90.+3, 90.+5). Navid Nazari schwächte Lohn zudem mit einer Roten Karte (83.).

In Nörvenich gab es eine gerechte Punkteteilung. Marco Lennartz Klöcker brachte Winden per Handelfmeter in Führung (21.), doch Jan-Niklas Pyka glich aus (32.). Nach dem 1:2 durch Jörg Lennartz (55.) drückten die Gastgeber auf den Ausgleich – und wurden belohnt: Maximilian Knipprath traf in der 70. Minute zum 2:2-Endstand.

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

3. Spieltag

Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Salingia Barmen

Sa., 13.09.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - FC Golzheim

Sa., 13.09.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SG Germania Burgwart

So., 14.09.25 15:00 Uhr BC Oberzier - VfVuJ Winden

So., 14.09.25 15:00 Uhr JSV Frenz - FC Düren 77

So., 14.09.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - SC Jülich/SV Hoengen

So., 14.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 14.09.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Schwarz-Weiß Düren



4. Spieltag

Sa., 20.09.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Viktoria Koslar

So., 21.09.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Borussia Freialdenhoven

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Golzheim - JSV Frenz

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - Rhenania Lohn

So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - BC Oberzier

So., 21.09.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Jugendsport Wenau

So., 21.09.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

