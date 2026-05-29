Burgwart geht deutlich gegen Freialdenhoven unter

Borussia Freialdenhoven setzte sich vor 50 Zuschauern deutlich gegen die SG Germania Burgwart durch und festigte damit Rang acht. Nabil Ouaziz brachte die Gastgeber nach 15 Minuten in Führung, ehe Walid Janfi Laaraj noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel baute Tim-Calvin Brendel den Vorsprung weiter aus (52.), bevor Janfi Laaraj mit zwei weiteren Treffern (64., 73.) seinen Dreierpack vollendete.