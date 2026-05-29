 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Burgwart geht deutlich gegen Freialdenhoven unter

Kreisliga A Düren: Germania Burgwart gastiert bei Borussia Freialdenhoven, Nörvenich braucht einen Heimsieg gegen Salingia Barmen.

von red · Heute, 22:38 Uhr · 0 Leser
Das Meisterbild von Winden!
Das Meisterbild von Winden! – Foto: Ralf Schmitz

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Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Spieltag 29 in der Kreisliga A Düren: Germania Burgwart gastiert bei Borussia Freialdenhoven, Nörvenich braucht einen Heimsieg gegen Salingia Barmen.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Gestern, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
5
1
Abpfiff

Borussia Freialdenhoven setzte sich vor 50 Zuschauern deutlich gegen die SG Germania Burgwart durch und festigte damit Rang acht. Nabil Ouaziz brachte die Gastgeber nach 15 Minuten in Führung, ehe Walid Janfi Laaraj noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel baute Tim-Calvin Brendel den Vorsprung weiter aus (52.), bevor Janfi Laaraj mit zwei weiteren Treffern (64., 73.) seinen Dreierpack vollendete.

Für Burgwart, das weiter auf Rang 13 steht, traf Phil Hensch in der 76. Minute zum 1:5. Am Spielausgang änderte das nichts mehr: Die Germania muss zittern.

Morgen, 18:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
18:30
Spieltext Welldorf - Koslar

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
15:30live
Spieltext SW Düren - Wenau

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
15:00
Spieltext Düren 77 - H.-Stammeln

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
15:30
Spieltext Golzheim - Winden

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
15:00
Spieltext Nörvenich - Barmen

Di., 02.06.2026, 20:00 Uhr
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
20:00live
Spieltext SC Jülich/SV Ho... - Oberzier

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

29. Spieltag
Do., 28.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Germania Burgwart
Sa., 30.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Viktoria Koslar
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - VfVuJ Winden
So., 31.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Salingia Barmen
So., 31.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Jugendsport Wenau
Di., 02.06.26 20:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - BC Oberzier

30. Spieltag
So., 07.06.26 13:00 Uhr Viktoria Koslar - SG Germania Burgwart
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SC Jülich/SV Hoengen
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Salingia Barmen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Golzheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - FC Düren 77
So., 07.06.26 15:00 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Düren
So., 07.06.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

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