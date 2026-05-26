Burgwart braucht Sieg in Freialdenhoven, Nörvenich gegen Barmen

Das Meisterbild von Winden! – Foto: Ralf Schmitz

Spieltext SC Jülich/SV Ho... - Oberzier

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

29. Spieltag

Do., 28.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Germania Burgwart

Sa., 30.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Viktoria Koslar

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - VfVuJ Winden

So., 31.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Salingia Barmen

So., 31.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Jugendsport Wenau

Di., 02.06.26 20:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - BC Oberzier



30. Spieltag

So., 07.06.26 13:00 Uhr Viktoria Koslar - SG Germania Burgwart

So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SC Jülich/SV Hoengen

So., 07.06.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Salingia Barmen

So., 07.06.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Golzheim

So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - FC Düren 77

So., 07.06.26 15:00 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Düren

So., 07.06.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

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