 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Burgwart braucht Sieg in Freialdenhoven, Nörvenich gegen Barmen

Kreisliga A Düren: Germania Burgwart gastiert bei Borussia Freialdenhoven, Nörvenich braucht einen Heimsieg gegen Salingia Barmen.

von red · Heute, 15:19 Uhr · 0 Leser
Das Meisterbild von Winden!
Das Meisterbild von Winden! – Foto: Ralf Schmitz

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Kreisliga A Düren
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SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Spieltag 29 in der Kreisliga A Düren: Germania Burgwart gastiert bei Borussia Freialdenhoven, Nörvenich braucht einen Heimsieg gegen Salingia Barmen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Do., 28.05.2026, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
19:30
Spieltext F´aldenhoven - Burgwart

Sa., 30.05.2026, 18:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
18:30live
Spieltext Welldorf - Koslar

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
15:30live
Spieltext SW Düren - Wenau

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
15:00
Spieltext Düren 77 - H.-Stammeln

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
15:00
Spieltext Golzheim - Winden

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
15:00
Spieltext Nörvenich - Barmen

Di., 02.06.2026, 20:00 Uhr
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
20:00live
Spieltext SC Jülich/SV Ho... - Oberzier

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

29. Spieltag
Do., 28.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Germania Burgwart
Sa., 30.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Viktoria Koslar
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - VfVuJ Winden
So., 31.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Salingia Barmen
So., 31.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Jugendsport Wenau
Di., 02.06.26 20:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - BC Oberzier

30. Spieltag
So., 07.06.26 13:00 Uhr Viktoria Koslar - SG Germania Burgwart
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SC Jülich/SV Hoengen
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Salingia Barmen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Golzheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - FC Düren 77
So., 07.06.26 15:00 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Düren
So., 07.06.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

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