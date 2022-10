Burgstädter feiern Sieg des Willens

Der TV Hilpoltstein hat sein Auswärtsspiel in der Bezirksliga Süd beim FC Dombühl dank einer puren Willensleistung in der Nachspielzeit mit 3:2 (1:1) für sich entschieden. In einem Krimi am Sonntagnachmittag gegen das Schlusslicht der Liga sicherte Lukas Gußner auf den letzten Drücker die drei Punkte.



Bei strahlendem Sonnenschein begann die Partie auf erneut schwer zu bespielendem Terrain relativ ruhig. Die Heimelf agierte zu Beginn jedoch zielstrebiger und kam zu ersten Chancen, die aber nichts einbrachten. Die Gäste aus Hilpoltstein hingegen taten sich zu Beginn schwer. Folgerichtig fiel nach 15 Minuten das verdiente 1:0 für Dombühl. Manuel Fragner hatte sich auf der rechten Seite clever gegen mehrere Gegenspieler durchgesetzt und überlegt flach zur Führung vollendet. Der TV Hilpoltstein wurde vom Rückstand allerdings wachgeküsst und aktiver. Nachdem der TV zwei Chancen vergeben hatte, passte Manuel Wenzl in den Lauf von Florian Wittmann, der vor dem Keeper die Nerven behielt und zum Ausgleich traf. In der Folge bestimmte der TV Hilpoltstein das Spielgeschehen, bis zur Halbzeit gab es aber auf beiden Seiten keine größeren Chancen mehr.

Nach der Pause traten die Gäste aus der Burgstadt sehr energisch auf und drängten auf die Führung. Über die linke Seite brachte Janis Steiner, freigespielt von Niklas Engel, einige gefährliche Flanken in die Mitte, die jedoch stets knapp verpasst wurden. Die Gäste pressten nun hoch an, gerieten dann jedoch überraschend in Rückstand. Nach einer Standardsituation brachte Fragner den FC Dombühl mit 2:1 in Front. Der TV Hilpoltstein steckte allerdings nicht auf und kam in der 79. Minute zum erneuten Ausgleich, als Florian Wittmann auf Jörg Kotschak querlegte und dieser zum verdienten 2:2 einschob. Auch danach rannten die Hilpoltsteiner weiter an, um die vollen drei Punkte aus Dombühl zu entführen. Das Schlusslicht hingegen war konditionell nicht mehr auf der Höhe und verlagerte sich lediglich aufs Kontern. Nach einigen weiteren gefährlichen Angriffen passte Simon Wittmann in den Lauf von Gußner, der vor dem Torhüter cool blieb und zum vielumjubelten 3:2 für den TVH einschob.