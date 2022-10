Burgstädter enttäuschen

Nach dem torreichen Gastspiel in Dittenheim enttäuschen die Burgstädter auswärts in Uffenheim.



Am Samstagnachmittag trat der TV Hilpoltstein seine weiteste Auswärtsreise im Spielplan ins 105km entfernte Uffenheim an. Die Gäste starteten gleich nach 5 Sekunden brandgefährlich ins Spiel, als Simon Wittmann einen Langen Ball von Christian Meixner nur knapp verfehlte. Nach diesem Blitzstart beruhigte sich das Spiel jedoch schnell wieder und es gab auf beiden Seiten keine nennenswerten Aktionen in der Anfangsviertelstunde.



Nach 15 Minuten wurde der erste Fehler auf Seiten der Burgstädter sofort von den Uffenheimern bestraft. Einem Ballverlust im Aufbauspiel, folgte ein Gegenangriff von Uffenheim den Tobias Kreischer zum 1:0 verwandeln konnte. In der Folge war Uffenheim die bessere Mannschaft und presste die Gäste hoch. So dauerte es bis zur 35. Minute ehe der TV Hilpoltstein wieder besser in der Partie fand und vor der Pause gute Chancen durch Janis Steiner, Manuel Wenzl und Florian Wittmann hatte.





In der zweiten Halbzeit bemühten sich die Burgherren auf dem schwer zu bespielenden und tiefen Geläuf noch einmal den Ausgleich zu erzielen, diese Hoffnung wurde aber in der 57. Spielminute zunichte gemacht, als Uffenheims Sebastian Zeller nach schwacher Abwehrleistung der Burgherren-Defensive auf 2:0 stellte.



In der Folge war Uffenheim die wachere Mannschaft und war körperlich deutlich präsenter. Die Burgherren bemühten sich nocheinmal, ließen aber viel an Einstellung und Frische vermissen und waren letztendlich Chancenlos. Torchancen erspielte man sich in Halbzeit zwei so gut wie keine.



Ingesamt ein zu lebloser Auftritt, der einiges an Wille, Einstellung und Kreativität vermissen ließ. Chance auf eine Wiedergutmachung ist das nächste Auswärtsspiel in Dombühl nächste Woche.