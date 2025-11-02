 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Tim Sattler brachte die Burgsolmser Dritte gegen Altenkirchen auf die Siegerstraße. Die Solmser schöpfen neue Hoffnung im Abstiegskampf. (Archivfoto) © Isabel Althof
Burgsolmser Dritte ist zurück im Rennen um den B-Ligaerhalt

Teaser KLB WETZLAR: +++ In der B-Liga Wetzlar bleibt SG Biskirchen/Ulmtal nach einem überzeugenden 4:1 gegen Münchholzhausen/Dutenhofen II vorne. Burgsolms III verbessert sich im Tabellenkeller +++

Wetzlar. Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal grüßt in der Fußball-B-Liga Wetzlar nach einem 4:1-Sieg gegen A-Liga-Absteiger Münchholzhausen/Dutenhofen II weiter von der Tabellenspitze. Verfolger SG Nauborn/Laufdorf (3:2 in Dornholzhausen) lauert nach 14 Spieltagen einen Punkt dahinter. Auch die Verfolger Waldgirmes III und Spartak Wetzlar gaben sich keine Blöße. Im Tabellenkeller hat sich Burgsolms III mit dem zweiten Dreier in Folge auf den Relegationsplatz vorgearbeitet.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

