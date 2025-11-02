Burgsolmser Dritte ist zurück im Rennen um den B-Ligaerhalt

Wetzlar. Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal grüßt in der Fußball-B-Liga Wetzlar nach einem 4:1-Sieg gegen A-Liga-Absteiger Münchholzhausen/Dutenhofen II weiter von der Tabellenspitze. Verfolger SG Nauborn/Laufdorf (3:2 in Dornholzhausen) lauert nach 14 Spieltagen einen Punkt dahinter. Auch die Verfolger Waldgirmes III und Spartak Wetzlar gaben sich keine Blöße. Im Tabellenkeller hat sich Burgsolms III mit dem zweiten Dreier in Folge auf den Relegationsplatz vorgearbeitet.