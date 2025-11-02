Burgsolmser Dritte ist zurück im Rennen um den B-Ligaerhalt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal grüßt in der Fußball-B-Liga Wetzlar nach einem 4:1-Sieg gegen A-Liga-Absteiger Münchholzhausen/Dutenhofen II weiter von der Tabellenspitze. Verfolger SG Nauborn/Laufdorf (3:2 in Dornholzhausen) lauert nach 14 Spieltagen einen Punkt dahinter. Auch die Verfolger Waldgirmes III und Spartak Wetzlar gaben sich keine Blöße. Im Tabellenkeller hat sich Burgsolms III mit dem zweiten Dreier in Folge auf den Relegationsplatz vorgearbeitet.