Burgsolms stoppt Leusels Super-Serie

ALSFELD - Beim Tabellenführer der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg endete am Sonntagnachmittag die beeindruckende Siegesserie der Spvgg. Leusel, die zuletzt acht Dreier in Folge klarmachen konnte. Beim FC Burgsolms mussten sich die Grün-Weißen, trotz zwischenzeitlicher Führung, mit 2:3 in einem ansehnlichen Spitzenspiel vor rund 150 Zuschauern geschlagen geben. Für den FCB bedeutete das Resultat bereits den 16. Sieg im 20. Pflichtspiel. Aufseiten der Vogelsberger überwog trotz der Niederlage die Zufriedenheit mit der eigenen Leistung.