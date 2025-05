Burgsolms steigt ab, Meister Pohlheim macht die 100 voll

Pohlheim-Holzheim. Der FC Burgsolms muss nach zwei Jahren aus der Fußball-Verbandsliga absteigen. Nach dem 1:5 beim FC Turabdin/Babylon Pohlheim können die Schützlinge von Daniel Schäfer die SG Kinzenbach nicht mehr vom möglichen Relegationsrang stoßen. In Pohlheim starteten dagegen am Sonntag um 17.30 Uhr die Feierlichkeiten zum Meistertitel und dem damit verbundenen Aufstieg in die Hessenliga.