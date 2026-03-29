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Ligabericht
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Burgsolms II punktet mit Nullnummer
Teaser KOL WEST: +++ Blick in die Fußball-Kreisoberliga mit den Heimspielen der Vereine FSV Braunfels, RSV Büblingshausen, FC Burgsolms II, TSF Heuchelheim II und SC Münchholzhausen/Dutenhofen +++
Dillenburg/Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West hat der FC Burgsolms II für eine Überraschung gesorgt und als gastgebender Tabellenvorletzter dem auf Rang drei liegenden FC Amedspor Wetzlar ein torloses Unentschieden abgetrotzt. Deutlich mehr Torhunger hatte der direkt vor den Domstädtern rangierende TSV Bicken, der mit 3:0 bei den TSF Heuchelheim II siegte. Mit demselben Ergebnis musste sich derweil der SSV Medenbach beim RSV Büblingshausen geschlagen geben. Der Spitzenreiter FSV Braunfels traf sogar doppelt so häufig und ließ auf eigenem Geläuf Schlusslicht SG Ehringshausen/Dillheim mit 6:0 abblitzen.