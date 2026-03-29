Burgsolms II punktet mit Nullnummer

Mahir Marankoz (hinten) und seine Teamkollegen vom FC Amedspor Wetzlar müssen sich beim FC Burgsolms II um Bastian Dern mit einem 0:0-Unentschieden begnügen. © Isabel Althof

Dillenburg/Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West hat der FC Burgsolms II für eine Überraschung gesorgt und als gastgebender Tabellenvorletzter dem auf Rang drei liegenden FC Amedspor Wetzlar ein torloses Unentschieden abgetrotzt. Deutlich mehr Torhunger hatte der direkt vor den Domstädtern rangierende TSV Bicken, der mit 3:0 bei den TSF Heuchelheim II siegte. Mit demselben Ergebnis musste sich derweil der SSV Medenbach beim RSV Büblingshausen geschlagen geben. Der Spitzenreiter FSV Braunfels traf sogar doppelt so häufig und ließ auf eigenem Geläuf Schlusslicht SG Ehringshausen/Dillheim mit 6:0 abblitzen.