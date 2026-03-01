Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Burgsolms II haut erneut einen raus
Wetzlar/Dillenburg. Der FC Burgsolms II scheint sich für die zweite Saisonhälfte in der Fußball-Kreisoberliga West einiges vorgenommen zu haben. Denn auch in ihrem zweiten Spiel nach dem Re-Start sammelte die abstiegsbedrohte Gruppenliga-Reserve drei Punkte ein – danke eines 5:3-Heimsieges im Wetzlarer Fußballkreis-Duell gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen. Spitzenreiter TSV Bicken verteidigte derweil den Platz an der Sonne mit einem 1:0-Derbysieg gegen die SG Seelbach/Scheld. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Der FSV Braunfels bleibt nach dem 3:1-Auswärtssieg in Heuchelheim auf dem zweiten Rang.