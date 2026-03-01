Burgsolms II haut erneut einen raus

Es darf erneut gejubelt werden beim FC Burgsolms II: In Wetzlarer Fußballkreis-Duell gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen behält das Kreisoberliga-Kellerkind mit 5:3 die Oberhand und fährt damit den zweiten Sieg im Folge ein. © Isabel Althof

Wetzlar/Dillenburg. Der FC Burgsolms II scheint sich für die zweite Saisonhälfte in der Fußball-Kreisoberliga West einiges vorgenommen zu haben. Denn auch in ihrem zweiten Spiel nach dem Re-Start sammelte die abstiegsbedrohte Gruppenliga-Reserve drei Punkte ein – danke eines 5:3-Heimsieges im Wetzlarer Fußballkreis-Duell gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen. Spitzenreiter TSV Bicken verteidigte derweil den Platz an der Sonne mit einem 1:0-Derbysieg gegen die SG Seelbach/Scheld. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Der FSV Braunfels bleibt nach dem 3:1-Auswärtssieg in Heuchelheim auf dem zweiten Rang.