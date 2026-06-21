Burgrieden steigt in die Bezirksliga auf - Update

Wie Bezirksvorstand Sigmar Störk gegenüber FuPa bestätigte steigt der SV Burgrieden trotz der Niederlage im Relegationsfinale nachträglich in die Bezirksliga Oberschwaben auf.

Grund ist der Sieg der SGM Ummendorf/ Fischbach im heutigen Relegationsfinale gegen die SG Öpfingen. Durch den Aufstieg in die Landesliga wird ein Platz in der Bezirksliga frei (Sollzahl ist 16 Mannschaften). Es profitieren davon auch der FV Neufra und die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen die dadurch auch in der Kreisliga A bleiben.

Zur Herstellung der vorgesehenen Sollstärken in den betroffenen Spielklassen wird dieses Untersoll entsprechend ausgeglichen. Grundlage hierfür sind das wfv-Spielsystem sowie die Spielordnung und die hierauf aufbauenden Auf- und Abstiegsregelungen.

Folgende Infos kommen dazu vom Bezirksvorstand Sigmar Störk: Durch den Aufstieg der SGM Ummendorf/Fischbach in die Landesliga ergibt sich im Spieljahr 2026/2027 ein zusätzlicher freier Platz in der Bezirksliga Oberschwaben.

Für den Fußballbezirk Oberschwaben bedeutet dies konkret:

Bezirksliga Oberschwaben 2026/2027

Neben der SGM Äpfingen/Baltringen, die sich sportlich über die Relegation qualifiziert hat, steigt auch der SV Burgrieden in die Bezirksliga Oberschwaben auf.

Der SV Burgrieden rückt damit aufgrund des durch den Aufstieg der SGM Ummendorf/Fischbach entstandenen zusätzlichen freien Platzes nach.

Kreisliga A Oberschwaben 2026/2027

Durch den zusätzlichen Aufstieg des SV Burgrieden entsteht in der Kreisliga A wiederum ein entsprechendes Untersoll. Dieses wird durch die nächsten betroffenen Mannschaften aus den Relegationsspielen ausgeglichen.

Damit verbleiben folgende Mannschaften in der Kreisliga A:

FV Neufra

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen

Mit dieser Regelung werden die durch den Aufstieg der SGM Ummendorf/Fischbach entstandenen Auswirkungen in den darunterliegenden Spielklassen nachvollzogen und die vorgesehenen Staffelstärken für das Spieljahr 2026/2027 hergestellt.