Burgrieden steigt in die Bezirksliga auf

Wie Bezirksvorstand Sigmar Störk gegenüber FuPa bestätigte steigt der SV Burgrieden trotz der Niederlage im Relegationsfinale nachträglich in die Bezirksliga Oberschwaben auf.

Grund ist der Sieg der SGM Ummendorf/ Fischbach im heutigen Relegationsfinale gegen die SG Öpfingen. Durch den Aufstieg in die Landesliga wird ein Platz in der Bezirksliga frei (Sollzahl ist 16 Mannschaften). Es profitieren davon auch der FV Neufra und die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen die dadurch auch in der Kreisliga A bleiben.

Mehr Infos dazu folgen später!