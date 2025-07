Burgpokal live: SC St. Tönis gewinnt spannendes Finale

Wenn Lennart Mehler für den ASV Einigkeit Süchteln trifft, dann gewinnt der Landesligist auch. Das war zumindest in der Liga bislang immer der Fall, hat sich im Platzierungsspiel gegen den VfR Krefeld-Fischeln aber erneut bestätigt. Das Tor fiel in der 67. Minute.

Nur zwei Minuten nachdem Luca Drießen seine Farben mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 weiter Leben einhauchte, erlebte die Chance auf ein Comeback einen jähen Dämpfer. Drießen beging ein grobes Foulspiel, Brüggen musste also in Unterzahl noch ein Tor aufholen, was final nicht gelang. Sommer-Zugang Daiki Hara machte mit dem Treffer zum 4:2 für St. Tönis den Deckel drauf.

SC St. Tönis 1911/20 – TuRa Brüggen 4:2

SC St. Tönis 1911/20: Robin Offhaus, Maximilian Pohlig, Eghosa Aaron Ogbeide, Kris Pöstges (73. Luca Esposito), Fumito Okihara, Dominik Dohmen (69. Marcel Goretzki), Mario Knops (55. Daiki Hara), Julio Torrens (79. Kohei Nakano), Mohamed Hegi (62. Ibraim Ilazi), Tyler Nkamanyi (62. Philipp Horster), Gianluca Rizzo (73. Jan Goretzki) - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati

TuRa Brüggen: Steven Salentin, Dennis Greven, Christos Tsopanides (74. Ivo Jennißen), Dennis Coenen, Simon Hübner, Kacper Ciupa (70. Luca Drießen), Erik Pöhler, Andre-Cedric Onguene (70. Justin Kuhlen), Erdem Yildiray Eroglu (46. Robin Hürckmans), Florian Storms (46. Justin Samuel Pahl), Nils Bonsels - Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller

Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski (Willich) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Mario Knops (21.), 2:0 Tyler Nkamanyi (50.), 3:0 Gianluca Rizzo (61. Foulelfmeter), 3:1 Dennis Greven (74.), 3:2 Luca Drießen (80.), 4:2 Daiki Hara (90. Foulelfmeter)

Rot: Luca Drießen (82./TuRa Brüggen/Grobes Foulspiel)

_____

Der bisherige Turnierverlauf des Burgpokals 2025/26

Viertelfinale

Do., 24.07.25 19:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VSF Amern 3:0

Do., 24.07.25 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SC Union Nettetal 1:0

Fr., 25.07.25 19:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - ASV Einigkeit Süchteln 0:4

Fr., 25.07.25 20:00 Uhr SC Waldniel - TuRa Brüggen 0:3



Trostrunde

Sa., 26.07.25 14:30 Uhr VSF Amern - DJK Fortuna Dilkrath 1:0

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SC Waldniel 1:0



Halbfinale

Sa., 26.07.25 16:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ASV Einigkeit Süchteln 3:1

Sa., 26.07.25 17:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen 1:4



Spiel um Platz 5

So., 27.07.25 14:00 Uhr VSF Amern - SC Union Nettetal



Spiel um Platz 3

So., 27.07.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VfR Krefeld-Fischeln



Finale

So., 27.07.25 17:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - TuRa Brüggen

_______