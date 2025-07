Burgpokal live: Brüggen will Coup gegen St. Tönis, weitere Spiele

_____

Der bisherige Turnierverlauf des Burgpokals 2025/26

Viertelfinale

Do., 24.07.25 19:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VSF Amern 3:0

Do., 24.07.25 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SC Union Nettetal 1:0

Fr., 25.07.25 19:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - ASV Einigkeit Süchteln 0:4

Fr., 25.07.25 20:00 Uhr SC Waldniel - TuRa Brüggen 0:3



Trostrunde

Sa., 26.07.25 14:30 Uhr VSF Amern - DJK Fortuna Dilkrath 1:0

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SC Waldniel 1:0



Halbfinale

Sa., 26.07.25 16:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ASV Einigkeit Süchteln 3:1

Sa., 26.07.25 17:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen 1:4



Spiel um Platz 5

So., 27.07.25 14:00 Uhr VSF Amern - SC Union Nettetal



Spiel um Platz 3

So., 27.07.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VfR Krefeld-Fischeln



Finale

So., 27.07.25 17:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - TuRa Brüggen

