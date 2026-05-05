Burgoberbach macht Nägel mit Köpfen: Interimstrio wird zur Dauerlösung

– Foto: Patten / Burgoberbach

Der FC/DJK Burgoberbach hat die wichtigste Personalentscheidung für die kommende Bezirksliga-Saison getroffen. Was ursprünglich als Interimslösung nach der Ära von Duane Collins geplant war, wird nun fest installiert: Das Trio um Michael Weiß, Christoph Kowalski und Christian Strohofer bleibt auch über den Sommer hinaus an Bord.

Der Erfolg gab den Verantwortlichen dabei kaum eine andere Wahl. Seit das Trio vor zwei Spielen das Kommando übernahm, läuft es beim FC/DJK wie am Schnürchen. Mit zwei Siegen aus zwei Partien gelang nicht nur ein Einstand nach Maß, sondern auch der vorzeitige Klassenerhalt in der Bezirksliga Mittelfranken Süd.

Neue Rollenverteilung ab Sommer

Ab der neuen Spielzeit wird es eine kleine Verschiebung innerhalb der Hierarchie geben: Michael Weiß rückt in die Position des Cheftrainers auf. Flankiert wird er weiterhin von Christoph Kowalski und Christian Strohofer, die als Co-Trainer fungieren. Kowalski bleibt dem Verein zudem in seiner bewährten Funktion als Torwarttrainer erhalten.