Burgoberbach macht Nägel mit Köpfen: Interimstrio wird zur Dauerlösung

Der FC/DJK Burgoberbach hat die wichtigste Personalentscheidung für die kommende Bezirksliga-Saison getroffen. Was ursprünglich als Interimslösung nach der Ära von Duane Collins geplant war, wird nun fest installiert: Das Trio um Michael Weiß, Christoph Kowalski und Christian Strohofer bleibt auch über den Sommer hinaus an Bord.
Der Erfolg gab den Verantwortlichen dabei kaum eine andere Wahl. Seit das Trio vor zwei Spielen das Kommando übernahm, läuft es beim FC/DJK wie am Schnürchen. Mit zwei Siegen aus zwei Partien gelang nicht nur ein Einstand nach Maß, sondern auch der vorzeitige Klassenerhalt in der Bezirksliga Mittelfranken Süd.
Ab der neuen Spielzeit wird es eine kleine Verschiebung innerhalb der Hierarchie geben: Michael Weiß rückt in die Position des Cheftrainers auf. Flankiert wird er weiterhin von Christoph Kowalski und Christian Strohofer, die als Co-Trainer fungieren. Kowalski bleibt dem Verein zudem in seiner bewährten Funktion als Torwarttrainer erhalten.
„Wir haben hier schnell eine für den Verein hervorragende Lösung gefunden“, zeigt sich Abteilungsleiter Peter Herboldsheimer sichtlich zufrieden. Das Trainerteam habe in kürzester Zeit überzeugt und stehe für eine enorme Identifikation mit dem Verein sowie für sportliche Kontinuität.
Nach der Trennung vom langjährigen Erfolgscoach Duane Collins war die Frage groß, welchen Weg Burgoberbach einschlagen würde. Die Antwort ist nun eindeutig: Man setzt auf die interne Karte.
„Der FC/DJK Burgoberbach setzt damit bewusst auf eine interne Lösung – und auf ein Trainerteam aus den eigenen Reihen“, bekräftigt Pressesprecher Thomas Appel den eingeschlagenen Kurs. Mit dem gesicherten Klassenerhalt im Rücken können die Planungen für die neue Bezirksliga-Runde nun ganz entspannt vorangetrieben werden.