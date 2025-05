Burgoberbach bricht den Lauf des SVR

Burgoberbach agierte ruppig, speziell Weiß war stark Platzverweis gefährdet und wurde in der Halbzeit ausgewechselt.

Raitersaich verpennte die ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff komplett. Aydin eroberte den Ball an der Mittellinie, spielte dann in die Mitte zu Böttcher, der den Ball aus knapp 25 Metern in den linken Winkel jagte. Keine fünf Minuten später kombinierten sich die Gäste durchs Mittelfeld. Es war wieder Böttcher, der im Sechzehner auftauchte, die Abwehrspieler aussteigen ließ und quer legte. Den Schuss konnte Doganer nur in die Mitte klären, wo Buckel zum 1:3 einschob. Jetzt schien es so, als ob den Raitersaichern gerade nichts mehr gelingen mag. Nach einem Querpass in der Innenverteidigung ging Aydin entscheidend dazwischen und schoss präzise ins lange Eck zur 1:4- Vorentscheidung ab. Die harte Gangart der Gäste bestimmte einige Szenen. Aydin und Graf gerieten aneinander und lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Duell, was hier keiner am Sportplatz sehen will. Es gab für beide zu Recht Gelb. In der 68. Minute spielten die te einen Konter gut zu Ende. Böttcher wurde in den Strafraum geschickt, legte den Ball an Graf vorbei, der ihn leicht traf. Für den Unparteiischen reichte die Berührung. Den fälligen Strafstoß verwandelte Buckel sicher zum 1:5. In der 74. Minute knallte Böttcher einen Freistoß aus knapp 25 Metern wieder gegen den Querbalken. Die Heimelf fand kaum noch Entlastung nach vorne. Erst in der 78. Minute wieder ein Freistoß von Reichel, den Rögele aber ohne größere Probleme parierte. In der 85. Minute musste Graf wegen wiederholtem Foulspiel mit einer zehnminütigen Zeitstrafe vom Feld. Das war dann auch die letzte nennenswerte Aktion des Spiels.