Burglengenfelds Kapitäns-Trio: »Enorme Entwicklung«

FuPa: Drei Zu-Null-Heimsiege zum Auftakt: Ihr seid vortrefflich in die Saison gestartet. Anders als in den vergangenen Jahren...

Dominic Fritz, Patrick Käufer und Fernando Roesler: Wir konnten das Selbstvertrauen, das wir uns in den Testspielen erarbeitet haben, in die ersten Spiele übertragen. Das hat man auch an den Ergebnissen gesehen. Dementsprechend war auch die Stimmung in der Mannschaft sehr gut, die Euphorie war da. Auch bei den Fans war eine Erleichterung spürbar, dass wir einen Saisonstart mal nicht in den Sand setzen. Dann kam allerdings ein Bruch sowohl in den Ergebnissen als auch in Leistungen.





Woher rührte dieser Bruch?

Dieser ist ganz klar darauf zurückzuführen, dass auf einen Schlag plötzlich gefühlt die halbe Mannschaft weggebrochen ist, sei es durch Urlaub oder verschiedenste Verletzungen. Aber Verletzte und Urlauber hat jede Mannschaft, damit muss man klarkommen. Trotzdem: Ab diesem Zeitpunkt haben wir es nicht wirklich geschafft, die Leichtigkeit aus den ersten Spielen, diesen Willen und dieses Selbstverständnis auf den Platz zu kriegen. Auch wenn wir immer wieder gute Ergebnisse eingefahren haben – vor allem der Sieg in Landshut, bei dem der Gegner zu großen Teilen das Spiel gemacht hat. Doch die Mannschaft hat sich geschlossen dagegengestemmt und konnte so die drei Punkte gegen den Tabellenführer entführen. Insgesamt verlief die Saison bisher nicht makellos und ab und zu auch holprig.





Beim zurückliegenden Auswärtsspiel in Vorbach habt Ihr eindrucksvoll bewiesen, dass Ihr auch mit Rückständen und Rückschlägen umgehen könnt...

Der Sieg in Vornbach war wichtig. Der Aufsteiger macht das zu Hause richtig gut und wir haben etwas gebraucht, um uns an den Platz und die gute Kulisse zu gewöhnen. Die zwei Gegentore haben es nicht einfacher gemacht, doch wir sind cool geblieben und haben auf unsere Stärken vertraut, wodurch wir das Spiele dann drehen konnten. Zudem hatten wir dann auch das nötige Spielglück auf unserer Seite. Dieses Spielglück hatten wir zum Beispiel bei einem guten Auftritt gegen Luhe-Wildenau nicht, wodurch wir da als Verlierer vom Platz gegangen sind.





Ist also ein gewisser Reifeprozess erkennbar?

Ja. Was man merkt: Die Mannschaft reift, die Mannschaft will. Deswegen haben wir in Vornbach nicht aufgegeben, zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und geschlossen und kompakt die Punkte mit nach Hause genommen. So ein Spiel gibt einen krassen emotionalen Push, was uns sehr gelegen kam vor dieser Derby-Woche.





Wie seid Ihr generell mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden?

Die Mannschaft hat sich enorm entwickelt in den letzten Jahren, aber auch enorm entwickeln müssen. Den knappen Klassenerhalt über die Relegation vor vier Jahren haben nur noch zwei Spieler aus dem aktuellen Kader miterlebt. Seitdem hat es bei uns keinen krassen Umbruch gegeben, sondern immer wieder eine Handvoll Abgänge und dementsprechend auch Neuzugänge. Die Abgänge tun natürlich immer weh – vor allem menschlich. Wenn man betrachtet, was wir allein an Scorer-Punkten verloren haben im Vergleich zum Vorjahr und wie wir das aufgefangen haben, spricht das schon für eine gute Entwicklung und Reife der Mannschaft. Dazu muss man sagen, dass unsere Trainer Erkan Kara und Matthias Graf für unsere bescheidenen Mittel eine überragende Transferpolitik vollbringen. Für uns ist es extrem wichtig, was für ein Mensch Teil des Teams ist – und nicht nur, was er für Leistungen auf dem Platz bringt. Wenn das Menschliche passt, dann ist es auf dem Platz umso leichter. Egal aus welcher Liga ein Spieler zu uns kommt, er wird immer gleich aufgenommen. Dies ist richtig und wichtig, da das auch die Identität des Vereins widerspiegelt.





Welche Rolle spielen Eure Trainer Erkan Kara und Matthias Graf in dieser Entwicklung?

Erkan hat den Neuaufbau seit der Relegation mitbegleitet. Zusammen mit Timo Studrucker hat er sehr gute Arbeit geleistet, um die Mannschaft in der Landesliga zu festigen und den Verein nach außen hin wieder attraktiv zu machen. Seit Erkan dann übernommen hat und zusammen mit Matze auf der Kommandobrücke steht, hat sich die Mannschaft kontinuierlich fußballerisch weiterentwickelt. Daran haben die Trainer natürlich großen Anteil. Die Mischung zwischen den Basics im Fußball, die den ASV wieder stabilisiert haben, und der taktischen Flexibilität macht uns aktuell so stark und widerstandsfähig gegen jeden Gegner. Man merkt aber immer wieder, dass wir dann am stärksten waren, wenn wir bescheiden an die Aufgaben herangegangen sind. Wir haben dann performt, wenn wir uns geschlossen an die Anweisungen gehalten haben und jeder mit hundert Prozent bei der Sache war.





Ihr drei zählt ja mittlerweile zu den „alten Hasen“ im Team...

Es ist schön zu sehen, wie Spieler, die schon länger in der Mannschaft sind, durch gewisse Abgänge oder Veränderungen in neue Rollen schlüpfen. Sowohl auf dem Platz als auch daneben. Denn Abgänge bedeuten auch immer Chancen für andere, sich zu präsentieren und zu wachsen. In unserer jungen Truppe steckt noch viel Potential, da wir einige sehr junge Spieler haben. Umso wichtiger ist es, dass die erfahrenen Spieler vorangehen – gerade in schwierigen Phasen. Genau an der Stelle hatte unsere Mannschaft noch Bedarf, betrachtet man ein paar Spiele der Vorsaison. Dieses Jahr aber haben wir schon das ein oder andere wechselhafte Spiel auf unsere Seite ziehen können – das wäre uns letzte Saison wahrscheinlich so noch nicht gelungen. Zusammenfassend: Die Mannschaft ist in ihrem Gefüge auf einem richtig guten Weg, aber noch lange nicht am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen.





Wie blickt Ihr dem Landkreisderby gegen Ettmannsdorf entgegen? Was habt Ihr Euch vorgenommen?

Ein anstehendes Derby macht natürlich was mit jedem einzelnen Spieler. Wir haben ja auch ein paar Spieler mit Ettmannsdorfer Vergangenheit unter uns. Jeder will die Trainingsenergie hochhalten. Man merkt eine gewisse Vorfreude und positive Anspannung. Jeder will, jeder geht im Training ans Äußerste. Man merkt einfach, dass wir dieses Landkreisderby gewinnen wollen. Natürlich wünschen wir uns, dass es wieder so ausgeht wie im Hinspiel der letzten Saison (7:1, Anm.d.Red.). Allerdings haben wir im Rückspiel (1:4-Niederlage) auch gesehen, dass es schnell andersherum gehen kann. Klar ist: Wir nehmen die Euphorie vom vergangenen Wochenende mit und werden in den 90 plus x Minuten gegen Ettmannsdorf alles rein schmeißen, um dann zusammen mit unseren überragenden Heimfans dafür zu sorgen, dass die Punkte im Naabtalpark bei Schwarz-Gelb bleiben.





Das Interview führte Florian Würthele.