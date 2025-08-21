Burglengenfeld zum Spitzenreiter – Abbach geht am Krückstock

Zwei interessante Begegnungen eröffnen am Freitagabend den 8. Spieltag in der Landesliga Mitte. Der formstarke, aber personell angezählte TSV Bad Abbach empfängt den noch sieglosen TB 03 Roding. Zeitgleich muss der 1. FC Bad Kötzting beim TSV Seebach ran. Tags darauf möchte der Rangzweite SV Schwandorf-Ettmannsdorf seine Siegesserie ausbauen. Der Weg der Most-Elf führt in die Dreiflüssestadt zum 1. FC Passau. Auf den ersten Saisonsieg hofft der SV Etzenricht, der Mitaufsteiger DJK Vornbach zu Gast hat. Vor einer echten Reifeprüfung steht unterdessen der ASV Burglengenfeld. Die Naabtalkicker können gegen den ungeschlagenen Tabellenführer SpVgg Landshut beweisen, wie stark sie wirklich sind. Erst am Sonntag bitten der FC Kosova Regensburg und die SpVgg Lam zum Tanz. In den Heimpartien gegen Eggenfelden bzw. Bogen forcieren beide Mannschaften den Turnaround.

Morgen, 18:15 Uhr TSV Bad Abbach Bad Abbach TB 03 Roding TB Roding 18:15



Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Mit den Spielern, die uns zur Verfügung stehen, werden wir am Freitag alles probieren, die Punkte in Bad Abbach zu lassen. Roding wird uns mit Sicherheit alles abverlangen. Wir werden dagegenhalten.“



Personalien: Die Ausfallliste beim Aufsteiger ist lang. Aus unterschiedlichen Gründen stehen etliche Spieler nicht zur Verfügung. Kapitän Fabian Fuchs sowie auf die dauerverletzten Felix Fuss und Tim Pillmeier sind ohnehin raus.





Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Gegen Passau haben wir nicht so schlecht gespielt, wie es das Ergebnis aussagt. Dennoch müssen wir gegen Bad Abbach eine Reaktion zeigen. Der Aufsteiger hat derzeit einen Lauf mit den drei Siegen aus der englischen Woche. Vor allem in der Offensive haben sie sehr viel Wucht. Hier gilt es dagegenzuhalten und sich trotzdem auf die eigenen Stärken zu fokussieren. Trotz der Ausfälle werden wir eine schlagkräftige Truppe aufbieten.“



Personalien: Die Personallage ist weiterhin angespannt am Regenreibn. Der jüngste verpflichtete Alban Salla weilt noch im Urlaub. Gleiches gilt für Leon Reisinger, Justin Lysyuk und Finn Albert. Außerdem sind die Kapitäne Tobias Ederer und Florian Lehner sowie Pascal Schäfler und Co-Spielertrainer Johannes Pongratz noch keine Option.









Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): „Kötzting hat eine gute und kompakte Mannschaft mit guten Offensivspielern und einer kompakten Defensive. Für uns wird wichtig sein, unseren Plan durchzuziehen und Lösungen zu finden. Natürlich wollen wir drei Punkte bei uns behalten.



Personalien: Es gibt zwei kleinere Fragezeichen: Martin Kauschinger ist erkrankt und Kilian Grabolle leicht angeschlagen.





Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Wir fahren zu einem Spitzenteam und versuchen, die zwei Siege in Folge weiter voranzutreiben. Es wird sicherlich ein schwerer Gang. Dennoch wollen wir aus Seebach auf alle Fälle etwas Zählbares mitnehmen. Das muss unser Ziel sein.“



Personalien: Abgesehen von Andreas Kussinger und Frodo Gilch ist mittlerweile der komplette Kader einsatzfähig.









Michael Fischer (Trainer FC Tegernheim): „An sich waren wir nicht zufrieden mit letztem Samstag. Wir hätten das Heimspiel gegen Bogen gern gewonnen, sind dennoch glücklich über den späten Punkt. Gegen Luhe-Wildenau sind wir krasser Außenseiter. Das ist eine sehr gute Mannschaft, die letzte Saison nicht umsonst Vizemeister wurde. Wir haben zwei weitere Heimspiele vor der Brust, in denen mindestens vier Punkte das Ziel sind. Dementsprechend wollen wir gegen Luhe-Wildenau nicht leer ausgehen.“



Personalien: Alles wie gehabt. Von den bisherigen Ausfällen kehrt niemand ins Aufgebot zurück. Dafür droht nun Kapitän Maximilian Wasmeier auszufallen.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Mit Tegernheim treffen wir auf einen Aufsteiger, der über einen guten Mix aus jungen Spielern und vielen höherklassig erfahrenen Spielern verfügt. Für uns gilt es, sich in erster Linie wieder auf die eigenen Stärken zu konzentrieren und diese wieder auf den Platz zu bringen. Wenn uns das gelingt bin ich zuversichtlich, dass wir aus Tegernheim Punkte mit nach Hause nehmen können.“



Personalien: Zusätzlich zu den langzeitverletzten Spielern wird Lukas Winderl rotgesperrt fehlen.









Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): „Gegen Teisbach haben wir zuletzt nicht unbedingt einen fußballerischen Leckerbissen abgeliefert, nach sehr intensiven Wochen aber einen weiteren Dreier geholt. Und das hat am Ende gezählt. Jetzt sind wir froh, nach den englischen Wochen wieder eine volle Trainingswoche zu absolvieren, um zum einen wieder Kraft tanken zu können und zum anderen wieder unsere Prinzipien und Abläufe zu verfeinern. Schließlich erwarten wir mit Burglengenfeld eine absolute Top-Mannschaft. Um den nächsten Sieg zu holen, wird Bestleistung nötig sein.“



Personalien: Neben den bekannten Langzeitausfällen Sebastian Maier, Andreas Steer und Lucas Biberger steht diesmal auch Kilian Dietrich nicht zur Verfügung.





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Unser Kader wird von Woche zu Woche ausgedünnter, dementsprechend müssen wir kleine Brötchen backen. Wir versuchen die Stärken des Gegners, welche uns bekannt sind, in den Griff zu bekommen. Die verschenkten Punkte aus den letzten beiden Spielen tun vor allem jetzt, in dieser Auswärtspartie beim Tabellenführer, weh. Aber vielleicht ist genau dies der Schlüssel zum Erfolg. Wir wollen Wiedergutmachung betreiben. Nicht in spielerischer oder fußballerischer Hinsicht, das war in den letzten beiden Spielen fast über die gesamte Spielzeit genau nach unserer Vorstellung. Sondern was die Punktausbeute betrifft. Wir wollen die wichtigen Zweikämpfe wieder suchen, finden und dann für uns entscheiden. Schläfrigkeiten und Passivität werden in Landshut ganz sicher bestraft. Nicht zwingend schön und dominant spielen, aber dafür punkten – wenn auch nur einfach –, dann sind wir zufrieden bei dieser schwierigen Aufgabe.“



Personalien: Zu den bisherigen Ausfällen gesellen sich Quirin Stadler und Martin Glöckner. Das Mitwirken von Dennis Koch und Leopold Knauer steht auf der Kippe.







Klappt's für den SV Etzenricht (rechts) endlich mit dem ersten Saisonsieg? – Foto: Rudi Walberer











Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Die DJK Vornbach ist sowas wie die Mannschaft der Stunde. Da wird sicherlich eine Wucht auf uns zukommen. Aber auch wir haben gesehen, dass in der Liga immer alles möglich ist. Dementsprechend freuen wir uns auf die Begegnung und wollen wieder alles versuchen, um Punkte zu holen.“



Personalien: Gegenüber letzten Samstag sind Deniz Bock, Nick Sperlich, Noah Scheler und Stephan Herrmann wieder Kandidaten für die Besetzung. Neben den Langzeitverletzten Tom Griesbeck und Ben König sind Bastian Strehl, Lukas Neumeier, Max Herrmann und Lukas Riebel nicht verfügbar.





Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „Die Partie in Etzenricht bei einem Mitaufsteiger ist eine der weitesten Auswärtsfahrten für uns. Dementsprechend muss man mal schauen, wie die Mannschaft die lange Anreise verkraftet. Die Heimelf steht schon ein wenig unter Druck und wird uns nichts schenken. Trotzdem wollen wir nicht mit leeren Händen nach Vornbach zurückfahren.“



Personalien: Neben den bekannten Langzeitverletzten gibt es zwei, drei Fragezeichen.









Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Mit Schwandorf-Ettmannsdorf erwarten wir aus unserer Sicht den nächsten Top-Favoriten auf den Titel. Sechs Siege aus sieben Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Die Mannschaft verfügt über enorme individuelle Qualität. Für uns wird es in erster Linie darum gehen, diese Qualität so gut wie möglich in den Griff zu bekommen. Aber wir spielen zu Hause und vielleicht gelingt es uns ja, den Favoriten ein Stück weit zu ärgern.“



Personalien: Es gibt keine Änderungen zur Vorwoche.





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Nach der vergangenen, sehr erfolgreichen englischen Woche war es diese Woche endlich mal wieder möglich, einen normalen Trainingsbetrieb durchzuführen. Das war auch nötig, da uns am Samstag in Passau ein sehr schweres Auswärtsspiel erwartet. Die Heimmannschaft wird nach dem 5:1-Sieg gegen Roding mit viel Selbstvertrauen in das Spiel gehen. Mit Passau treffen wir auf eine gut eingespielte und variable Mannschaft, die zusätzlich mit dem ungarischen Ex-Profi Gergö Szalanszki nochmal sehr gut verstärkt wurde. Passau hatte im letzten Spiel gegen Roding 21 Spieler im Kader. Das zeigt schon eindeutig die Möglichkeiten und Variabilität, die der FC zu bieten hat. Ganz klar wollen wir uns aber auf unser Spiel konzentrieren. Weniger Fehler im Spielaufbau, eine bessere Konterabsicherung und eine höhere Zweikampfquote sind die Bausteine, die wir gegenüber dem Spiel in Lam verbessern wollen bzw. müssen. Diesmal müssen auch weniger als vier Tore in einem Auswärtsspiel reichen, wenn wir einen dreifachen Punktgewinn aus Passau mitnehmen wollen.“



Personalien: Zwei wichtige Spieler müssen ersetzt werden:Timo Vollath und Balthasar Sabadus befinden sich im Urlaub und stehen daher nicht zur Verfügung.







So., 24.08.2025, 15:00 Uhr FC Kosova Regensburg FC Kosova SSV Eggenfelden Eggenfelden 15:00



Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Das Spiel gegen Eggenfelden wird nicht einfacher. Wir stecken gerade in einem Tief und müssen uns so schnell wie möglich aufrappeln und endlich Ergebnisse in Form von Punkten liefern. Am besten schon am Sonntag gegen einen formstarken Gegner.“



Personalien: Im Vergleich zum Mittwoch-Spiel in Dingolfing bleibt der Kader unverändert.





Valdrin Blakaj (Trainer SSV Eggenfelden): „Wenn der FC Kosova Regensburg einen guten Tag hat, kann er jede Mannschaft schlagen. Wir haben letzte Saison gesehen, dass es sehr schwer ist dort zu spielen. Dementsprechend erwartet uns eine schwere Aufgabe. Dennoch werden wir versuchen unser Spiel durchzubringen, um unsere Ungeschlagen-Serie fortzusetzen.“



Personalien: Yannik Doriat steht neu auf der Ausfallliste, der ansonsten nur Dominik Schäffler angehört. Der Rest ist einsatzfähig.







So., 24.08.2025, 17:00 Uhr SpVgg Lam SpVgg Lam TSV Bogen Bogen 17:00



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Der Auftritt gegen Ettmannsdorf war ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt möchten wir alle unbedingt die Negativserie beenden!“



Personalien: Von den Dauerausfällen Simon Meindl, Lukas Pritzl und Matthias Müller könnte Müller sein Saison-Debüt geben. Ein möglicher Einsatz des Sommer-Rückkehrers steht jedoch auf der Kippe.





Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): „Nach drei Spielen ohne Niederlage haben wir uns ein wenig eingefunden. In den letzten Spielen haben wir keine schlechte Leistung gezeigt und somit sind wir momentan zufrieden. In Lam erwartet uns ein heißes Kaliber. Trotzdem wollen wir unser Spiel durchziehen und unsere Zweikämpfe gewinnen. Unser Manko sind noch die Torabschlüsse, welche besser werden müssen, damit wir Spiele auch mal ruhiger gewinnen. Wir wollen in Lam punkten. “



Personalien: Jakob Schötz und Rozart Burgaj befinden sich im Urlaub, aus dem Noah Winter und Niklas Karl zurück sind. Mit Philipp Macht, Tobias Ehebauer und Alexander Knipf gibt es drei kranke Spieler. Bei ihnen bleibt abzuwarten, ob sie rechtzeitig fit werden.





