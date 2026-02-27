Burglengenfeld zieht fünf Neuzugänge an Land Der Landesligist hat unter anderem Ersatz für den am Saisonende abwandernden Torjäger Leopold Knauer gefunden von Florian Würthele · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Verstärken den ASV Burglengenfeld zur neuen Saison (von links): Simon Bäuml, Kai Dirmeier, Robin Sattler, Luis Lommer und Julian Wels. – Foto: Elke Stauffer

Im Kader des Mitte-Landesligisten ASV Burglengenfeld wird sich zum Saisonwechsel einiges tun. Bereits öffentlich bekannt sind die Weggänge der Stammkräfte Matthias Graf, Fernando Roesler und Leopold Knauer. Die Verantwortlichen waren in den vergangenen Wochen jedoch alles andere als untätig. Sie präsentieren nun eine Stange an Neuverpflichtungen. Mit Luis-Philipp Lommer, Robin Sattler, Kai Dirmeier, Simon Bäuml und Julian Wels stehen fünf Neuzugänge für die kommende Spielzeit fest. Die sportliche ASV-Leitung setzt hierbei auf eine Mischung aus Qualität, Entwicklungspotenzial und Leistungsnachweisen aus den vergangenen Saisons. Verstärkt hat sich der ASV speziell im Offensivbereich.

Der 20-jährige Torjäger Luis-Philipp Lommer kommt von der SG Regental und bringt eine ähnliche Veranlagung und Entwicklungsperspektive mit, wie sie zuletzt auch Leopold Knauer ausgezeichnet hat. In der aktuellen Kreisliga-Spielzeit erzielte Lommer bisher in 15 Spielen starke 17 Tore – und das, obwohl sich seine Mannschaft im Tabellenkeller wiederfindet. „Seine Abschlussstärke, seine Dynamik und sein Torriecher machen ihn zu einem hochinteressanten Offensivspieler“, sind die Verantwortlichen des ASV überzeugt. „Ich möchte den nächsten Schritt machen und mich sportlich weiterentwickeln. Gleichzeitig möchte ich mich bei der SG Regental für die Unterstützung und Ausbildung bedanken – dort wurde die Grundlage für meinen bisherigen Weg gelegt“, gibt Lommer zu Protokoll.



Mit Robin Sattler gewinnt der ASV Burglengenfeld einen ehrgeizigen, talentierten und athletischen Defensiv-Allrounder. Neben seiner aktuellen Zeit beim VfB Bach war der 22-Jährige in der Bezirksliga für den SV Wenzenbach sowie in der Kreisliga für den TSV Nittenau aktiv. Ausgebildet wurde er unter anderem bei der JFG 3 Schlösser-Eck, wo er eine solide fußballerische Grundlage erhielt. „Sattler überzeugt durch körperliche Präsenz, Einsatzbereitschaft und defensive Variabilität“, teilt sein neuer Klub mit. Sattler selbst sagt zu seinem Sommerwechsel: „Der ASV ist für mich der richtige Schritt, um mich sportlich auf ein neues Level zu bringen. Ich möchte mich hier weiterentwickeln und mit Leistung meinen Teil zum Erfolg beitragen.“





Kai Dirmeier wechselt ebenfalls vom VfB Bach in den Naabtalpark. Zuvor sammelte der 23-Jährige Offensivmann bei Hainsacker und Ettmannsdorf II ebenfalls Bezirksliga-Erfahrung und stellte dort seine Offensivqualitäten unter Beweis. Seine Durchsetzungsfähigkeit, Abschlussstärke und Spielintelligenz zeichnen ihn aus. Dirmeier bringe somit bereits aus mehreren Stationen nachgewiesene Torgefahr mit in den Landesliga-Kader, so die ASV-Verantwortlichen. „Ich will mich sportlich weiterentwickeln und Verantwortung übernehmen. Der ASV bietet mir genau das Umfeld, um den nächsten Schritt zu gehen“, lässt Dirmeier wissen.



Mit Simon Bäuml verstärkt ein weiterer Offensivspieler den ASV-Kader. In seiner Jugend spielte er beim ASV Neumarkt in der U15 in der Bayernliga und erhielt dort eine hochwertige Ausbildung auf hohem Niveau. Derzeit spielt der 19-jährige Youngster für den FSV Steinsberg und markierte in der aktuellen Kreisliga-Saison in 17 Spielen bereits 14 Tore. Zu seinem Schritt in die Landesliga sagt Bäuml folgendes: „Ich möchte mich kontinuierlich weiterentwickeln und den nächsten Schritt im Herrenbereich machen. Gleichzeitig danke ich dem FSV Steinsberg für die Unterstützung und das Vertrauen in den vergangenen Jahren.“









Ebenfalls im Offensivbereich zuhause ist der fünfte Neue im Bunde: Julian Wels bringe „Tempo, Einsatzbereitschaft und Offensivdrang“ mit und soll „die Konkurrenzsituation im Angriff beleben“. Der 20-Jährige ist neben Sattler und Dirmeier der dritte Spieler, der vom VfB Bach nach Burglengenfeld wechselt. In der aktuellen Bezirksliga-Runde steht Wels bei acht Toren und acht Assists in 15 Partien. „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung in Burglengenfeld. Der Verein bietet mir die Chance, mich weiterzuentwickeln und mich auf höherem Niveau zu beweisen“, erklärt der Jungspund.



Die Abteilungsleiter Florian Hofer und Alexander Stauffer sind überzeugt von den Verpflichtungen: „Alle fünf Neuzugänge bringen enorme Qualität mit – und gleichzeitig noch großes Entwicklungspotenzial. Genau diese Mischung macht sie für uns so wertvoll. Wir sind überzeugt, dass jeder einzelne den Schritt in die Landesliga gehen kann und wird.“ Zum Stand der Personalplanung für die neue Saison heißt es: „Mit diesen Transfers sind wir schon sehr weit in der Kaderplanung. Wir befinden uns noch in Gesprächen und halten weiter Ausschau.“ Burglengenfelds künftiger Cheftrainer Matthias Rascher lässt verlauten: „Alle Neuzugänge haben in ihren bisherigen Stationen gezeigt, dass sie arbeiten wollen und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Sie bringen unterschiedliche Stärken mit, aber alle eint der Wille zur Weiterentwicklung. Genau diese Mentalität passt zu unserem Weg beim ASV.“