Burglengenfeld stellt sich in der sportlichen Leitung neu auf Benjamin Birzer übernimmt federführend die sportliche Führung und wird dabei vom ehemaligen ASV-Trainer Matthias Bösl unterstützt von Florian Würthele · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Übernimmt die Rolle des Sportlichen Leiters beim ASV Burglengenfeld: Benjamin Birzer. – Foto: Thomas Schneider

Beim Landesligisten ASV Burglengenfeld hat sich auf Funktionärsebene etwas getan. Hier stellen sich die Naabtalkicker ab sofort wesentlich breiter auf. Ein Duo rückt an die Seite der beiden Abteilungsleiter Florian Hofer und Alex Stauffer. Benjamin Birzer wurde als neuer, federführender Sportlicher Leiter installiert. Der 37-Jährige teilt sich künftig die Aufgaben mit einem alten Bekannten: Matthias Bösl kehrt nach sieben Jahren an seine alte Wirkungsstätte. In der Vergangenheit trainierte der 44-jährige Burglengenfelder den ASV jahrelang und führte ihn 2015 sogar in die Bayernliga.

Fußball-Abteilungsleiter Florian Hofer schildert die Hintergründe, warum sich der Verein in der sportlichen Führung breiter aufstellt: „Mit Ben Birzer als Sportlichem Leiter konnten wir eine für den ASV Burglengenfeld sehr wichtige Position besetzen. Bisher wurden die Aufgaben von Alex Stauffer und mir als Abteilungsleiter mit übernommen. Mit einer Landesliga-Mannschaft und einer zweiten Mannschaft ist das jedoch eine Mammutaufgabe, bei der man nicht allen Themen und Anforderungen gleichermaßen gerecht werden kann. Deshalb waren wir schon länger auf der Suche nach einem Sportlichen Leiter. Gleichzeitig haben sich bei mir beruflich neue Verantwortlichkeiten ergeben, weshalb ich künftig zeitlich deutlich eingeschränkter bin und auch nicht mehr als Abteilungsleiter zur Verfügung stehen werde. Mir ist es wichtig, neben dem Ehrenamt auch genügend Zeit für meine Frau und meine beiden Mädels zu haben. Umso mehr freut es mich, dass wir mit Ben unseren absoluten Wunschkandidaten für diese Position gewinnen konnten. Matthias Bösl und Ben kenne ich noch aus meiner Zeit beim TSV Kareth-Lappersdorf. Matthias war damals auch derjenige, der mich nach meinem Umzug nach Maxhütte-Haidhof zum ASV gelotst hat. Umso schöner ist es, dass wir ihn nun wieder für eine Aufgabe beim ASV gewinnen konnten. Ben hatte ich damals als Trainer installiert und freue mich sehr, dass er nun zu seinen Wurzeln zurückkehrt.“



Hofer geht von keinerlei Startschwierigkeiten aus und freut sich auf die beiden neuen Mitstreiter: „Ben, Bö und ich harmonieren hervorragend. Jeder bringt seine Stärken ein und übernimmt die Aufgaben, die er zeitlich und fachlich am besten leisten kann. Dadurch schaffen wir eine Struktur, die den sportlichen Bereich des ASV Burglengenfeld langfristig weiterentwickeln wird. Besonders freut es mich, dass wir mit Ben und Matthias zwei Burglengenfelder in verantwortungsvollen Positionen gewinnen konnten. Beide kennen den Verein, das Umfeld und die Menschen rund um den ASV bestens. Diese Identifikation mit dem Verein ist für uns ein großer Gewinn und eine wichtige Grundlage für die zukünftige Entwicklung.“





Benjamin Birzer führt mehrere Beweggründe auf, die für seine Zusage beim ASV eine Rolle gespielt hätten: „Ich bin Burglengenfelder und wohne fünf Minuten vom Fußballplatz entfernt. Privatleben, Beruf und das Hobby Fußball kann ich relativ gut vereinbaren. Der räumliche und zeitliche Aspekt hat eine große Rolle gespielt. Zugleich aber auch die Attraktivität der Landesliga, und damit wieder im gehobenen Amateurbereich was zu machen. Der wesentlichste Aspekt für mich war die Zusammenarbeit mit alten Bekannten und bewährten Gesichtern. Sei es Florian Hofer, der mich damals im Jugendbereich nach Kareth geholt hat, oder Matthias Bösl, den ich auch schon seit etlichen Jahren kenne. Der ausschlaggebende Punkt: Die Aufgaben auch auf andere Schultern verteilen zu können, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und unterschiedliche Blickwinkel einfließen zu lassen, was die Entscheidungsqualität klar erhöht.“