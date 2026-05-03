Burglengenfeld serviert Bad Kötzting bei sommerlicher Hitze eiskalt ab Die Schwarz-Gelben feiern vor heimischer Kulisse einen fulminanten 4:0-Erfolg von Sebastian Sommer · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

Bei sommerlichen Bedingungen hatten die Kicker des ASV Burglengenfeld allen Grund zum Jubeln: Vor heimischer Kulisse feierte man einen klaren 4:0-Sieg gegen den 1. FC Bad Kötzting. – Foto: Dominik Meier-Adlhoch

Der ASV Burglengenfeld bleibt in der Landesliga Mitte auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. Durch einen klaren 4:0-Heimerfolg über den 1. FC Bad Kötzting klettert die Kara-Truppe nach Abschluss des 32. Spieltags wieder auf den vierten Tabellenplatz. Einen entscheidenden Anteil daran hatte Frederic Schüll, der für die Naabtalkicker mit seinem Doppelpack früh die Weichen auf Sieg stellte.



Bereits in der 13. Minute brachte jener Schüll den ASV im heimischen Stadion im Naabtalpark mit 1:0 in Führung. Nur sieben Minuten später legte Goalgetter Benjamin Epifani nach und erhöhte auf 2:0. Bad Kötzting war zu diesem Zeitpunkt kaum richtig sortiert, da schlug Burglengenfeld direkt erneut zu: Wieder war es Schüll, der nur eine Minute später seinen Doppelpack schnürte und mit dem 3:0 früh für klare Verhältnisse sorgte.



Mit der komfortablen Führung im Rücken kontrollierte Burglengenfeld die Partie anschließend souverän. Die Gäste aus Bad Kötzting fanden kaum Mittel, um noch einmal ernsthaft zurück ins Spiel zu kommen. Spätestens in der 61. Minute war die Begegnung endgültig entschieden: Luca Spickenreuther traf zum 4:0 und machte den fulminanten Heimerfolg perfekt. Damit bleibt der ASV Burglengenfeld auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen und springt wieder auf Platz vier. Bad Kötzting hingegen musste an diesem sommerlichen Nachmittag eine eiskalte Dusche hinnehmen. Die Stimmen zum Spiel...





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft, denn das war heute ein hochverdienter Sieg! Wir haben gerade zu Beginn richtig gut aufs Tempo gedrückt und sind dadurch zu hochkarätigen Chancen gekommen. Zudem waren wir giftig in den Zweikämpfen, genau das, was in so einem Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe nötig ist, um noch die letzten Prozentpunkte an Motivation herauszukitzeln. Dass wir dann so schnell drei Tore machen, hat uns natürlich enorm in die Karten gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir relativ schnell auf 4:0 erhöht, danach ist das Spiel ein Stück weit dahingeplätschert, was in der Situation aber auch in Ordnung war. Wir haben jetzt 60 Punkte erreicht, und das ist eine echte Hausnummer. Diese Mannschaft hat Charakter. Wir haben uns in unseren Burschen nie getäuscht, sie haben trotz aller Umstände im Winter voll mit uns durchgezogen - auch nachdem klar war, dass wir als Trainerteam nicht verlängert werden. Dafür gebührt ihnen unser allergrößter Respekt. Die 60 Punkte waren unser großes Ziel, das haben wir jetzt erreicht. Zwei Spiele haben wir noch vor der Brust, aber satt sind wir noch lange nicht. Jetzt genießen wir erst einmal diesen Sieg - und ich kann nur noch einmal betonen, wie unglaublich stolz ich auf diese Mannschaft bin!"



Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Burglengenfeld hat verdient gewonnen. Wir bekommen mit den ersten drei Situationen gleich drei Gegentreffer, das ist für mich absolut unerklärlich und nicht landesligatauglich! Viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Nach einem schnellen 0:3 wird es bei diesen Temperaturen auswärts in Burglengenfeld natürlich brutal schwierig."