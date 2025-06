Burglengenfeld schnappt sich Tegernheims Martin Glöckner

„Martin wird uns in allen Belangen unheimlich gut tun“, versichert Cheftrainer Erkan Kara eingangs und geht in die Tiefe: „Mit aktuell 27 Jahren bringt er Erfahrung mit. Zudem ist er ein super Charakter und ein total geerdeter Typ, der klare Ansagen treffen kann und weiß, um was es in bestimmten Situationen geht. Solch einen Spielertyp haben wir zusätzlich noch gesucht. Martin hat in den letzten Jahren stets seine Leistung gebracht und unter anderem in der Bayernliga bei Fortuna Regensburg seine Erfahrungen gesammelt. Für uns ist ganz wichtig, dass wir – vor allem auf dieser Position – einen weiteren Spieler haben, der erstens eine richtig gute fußballerische Ausbildung genossen hat und der zweitens noch nicht satt ist, sondern mit uns vorankommen möchte. Wir wollen ambitionierten Fußball spielen und an die Leistungen der letzten Saison anknüpfen. Dafür ist Martin genau der richtige Mann“, so Kara, der den defensiven Mittelfeldspieler zudem für seinen ruhigen und sachlichen Spielstil schätzt: „Martins Stärken sehe ich in einem guten und sauberen Passspiel. Er macht keine verrückte Sachen, sondern leistet grundsolide und sachliche Arbeit im Mittelfeld. Als Bindeglied zwischen Abwehr und offensivem Mittelfeld wird er für uns sehr wichtig werden. Wir freuen uns sehr auf ihn.“



Martin Glöckner wurde mehrere Jahre vom SSV Jahn Regensburg ausgebildet, ehe er beim Übergang in den Herrenbereich zum FC Tegernheim wechselte. In der ersten Saison feierte man gemeinsam die souveräne Bezirksliga-Meisterschaft und die Rückkehr in die Landesliga. 2022 zog Glöckner weiter zu Fortuna Regensburg, mit der er den Aufstieg in die Bayernliga feierte. Nach zwei Fortuna-Jahren folgte die Rückkehr nach Tegernheim – und ein weiteres Mal gelang Glöckners Mannschaft prompt der Aufstieg. Am vergangenen Wochenende kehrte der FCT via Relegation in die Landesliga zurück. Beim Aufstiegsspiel konnte der Mittelfeldspieler wegen Urlaubes jedoch nicht mitwirken.



Nun also der Wechsel zum ASV Burglengenfeld. Was hat den 27-Jährigen zu der Zusage bewogen? „Ich hatte sehr guten Kontakt mit Erkan und dem ASV Burglengenfeld. Dass sich ein Verein so um einen Spieler bemüht, kannte ich persönlich so nicht. Von Sekunde eins an habe ich extreme Wertschätzung gespürt. Dementsprechend sind wir schnell auf einen Nenner gekommen, was das Sportliche und die Ziele angeht. Und ich musste nicht lange überlegen um zuzusagen. Der ASV Burglengenfeld ist ein top geführter Verein mit einem gesunden Umfeld. Die Mannschaft wird jedes Jahr ein bisschen besser, was auch an der Tabelle abzulesen ist“, erklärt Glöckner, der sich zugleich beim FC Tegernheim für ein „tolles Jahr“ bedanken möchte.