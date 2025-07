Burglengenfeld: »Qualität noch längst nicht komplett ausgeschöpft«

Nichtsdestotrotz dürfen die zurückliegenden Partien als Mutmacher aufgefasst werden. Gegen Vilzing führte Burglengenfeld zur Pause „nicht unverdient“ (Kara) mit 2:0, musste das Spiel aber noch verloren geben. Letzten Freitag setzte man dann mit dem Triumph über Hankofen ein Ausrufezeichen. Kara spricht rückblickend von einem „sehr schnellen Spiel. Wir mussten schnell auf Betriebstemperatur kommen.“ Kara lobte seine Spieler für Kompaktheit, Disziplin, Lauffreude und Mut. Durch das eigene Angriffs-Pressing habe man den Gegner gut vom Tor fernhalten können. „Hankofen ist über das ganze Spiel vorne draufgegangen. Dennoch haben wir uns seltenst den Ball abluchsen lassen, und haben uns von hinten – trotz des Drucks eines Regionalligisten – mit gutem Ballbesitz-Fußball herauslösen können. Das war wirklich hervorragend“, stuft Kara den Sieg als „keineswegs unverdient“ ein. Zumal sein Team noch drei Top-Chancen liegen gelassen habe. Beim zweiten Treffer durch Benny Epifani habe der Gegner mit einem krassen individuellen Fehler tatkräftig mitgeholfen, ja, „aber dieser Fehler passiert nicht, wenn wir nicht mutig durchschieben und den Gegner im Pressing anpacken“. Ähnlich wie der Viertligist, habe auch man selbst viel gewechselt und eine harte Trainingswoche in den Knochen gehabt. „Trotzdem waren wir frisch.“



Die Quintessenz aus dem Match gegen den ASV Cham hat Erkan Kara derweil schnell parat: „Schon in der alten Saison verschliefen wir in mehreren Spielen die erste Halbzeit und waren dann in der zweiten Halbzeit am Drücker, doch konnten das Spiel nicht mehr drehen. Das war diesmal ähnlich.“ Am Dienstag passte bei Glöckner, Spickenreuther & Co. im ersten Abschnitt vor allem die Zweikampfquote nicht. Dies sah im weiteren Spielverlauf um Welten besser aus. Kara mahnt: „Ich hoffe, dass uns das ein Signal war. Wir müssen von Beginn an präsent, giftig und Zweikampf-mäßig auf der Höhe sein.“ Ohne eine gute Zweikampfführung gehe es nicht. Dies müsse man für den Ligabetrieb „unbedingt“ verinnerlichen.



Generell möchte Kara und Trainerpartner Matze Graf während der Vorbereitungsphase mit den Spielern in allen Bereichen arbeiten. Einmal wäre die Physis und läuferische Fitness. Doch auch das Fußballerische soll natürlich nicht vernachlässigt werden. „Wir decken ein gutes Spektrum ab. Die Mannschaft nimmt es sehr gut an, die Trainingsbeteiligung ist gut. Wir sind total auf Stand“, berichtet der 36-jährige Übungsleiter erfreut und betont im gleichen Atemzug aber auch: „Wir müssen schon noch einen Ticken zulegen. Ich glaube, dass definitiv noch ein paar Prozentpunkte in der Mannschaft stecken und sehe schon noch ein gewisses Potenzial, dass es auszuschöpfen gilt. Grundsätzlich bin ich aber bis dato mit der Mannschaft sehr zufrieden. Wir sind auf einem guten Weg.“ Am Gesagten anknüpfend, fährt Kara fort: „Wir wollen nicht stehenbleiben, sondern uns weiterentwickeln und besser werden. Es darf kein Ausruhen auf dem bisher Erreichten geben. Jeder Spieler muss verstehen, dass wir unsere Qualität noch längst nicht komplett ausgeschöpft haben. Dies kann nur gelingen, wenn wir weiter fleißig, diszipliniert und akribisch arbeiten.“



Personell gibt es derzeit keine größeren Sorgen beim ASV. Alle Feldspieler sind fit. Mit einer Ausnahme: Bei Neuzugang Jurij Gros ist eine alte Verletzung am Knöchel wieder aufgebrochen. Der 37-Jährige fällt für unbestimmte Zeit aus. Je nach Verletzungsverlauf bei Gros, hält man die Augen offen nach einer potenziellen Verstärkung für die Offensive. Außerdem ist Tormann Marco Epifani noch nicht einsatzbereit, weshalb die Verantwortlichen gern noch einen weiteren Keeper in den Kader aufnehmen würden. „Der Kader in der Landesliga darf nicht zu klein sein“, weiß der Trainer.



Vor dem Liga-Auftakt (20. Juli daheim gegen Tegernheim) stehen weitere Tests gegen den FC Pielenhofen-Adlersberg und den FC Amberg im Plan. Die Generalprobe absolvieren die Burglengenfelder im Rahmen ihres Trainingslager in Engelthal (bei Hersbruck). Dort steht auch das Thema Teambuilding im Fokus, „wenngleich wir ohnehin ein richtiges Team sind. Das merkt man auf und abseits des Platzes. Wenn wir das weiterhin leben, kann das Ganze nur positiver werden“, findet Kara, der ein „absoluter Verfechter“ davon ist, dass es „keinen Einzelnen, sondern nur das große Ganze“ gibt.