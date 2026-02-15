Burglengenfeld komplettiert Trainerteam: Mühlberger wird Co-Trainer

Die Abteilungsleiter Alexander Stauffer (links) und Florian Hofer (rechts) mit dem neuen Trainerteam um Chefcoach Matthias Rascher (Zweiter von rechts) und Co-Trainer Martin Mühlberger. – Foto: Elke Stauffer

Nach der Verpflichtung von Matthias Rascher als neuen Cheftrainer ist das Trainerteam des ASV Burglengenfeld für die kommende Saison nun vollständig aufgestellt. Das gilt für die „Erste“ und „Zweite“ als auch für die Tormänner. Wie der Landesligist am Sonntag bekanntgibt, wird Martin Mühlberger neuer Co-Trainer an der Seite Raschers. Der 35-jährige Regensburger war bis November 2024 Trainer beim Kreisligisten ATSV Pirkensee-Ponholz, den er in der Saison 2022/23 beinahe über die Relegation in die Bezirksliga geführt hätte. Zuvor arbeitete Mühlberger im Jugendbereich bei der der JFG 3 Schlösser-Eck. Mit Tobias Wunderle, Julian Müller, Dominic Fritz und Quirin Stadler hat er bereits mehrere Spieler des aktuellen ASV-Kaders in früheren Stationen trainiert.

Burglengenfelds künftiger Cheftrainer Matthias Rascher sagt zur Verpflichtung: „Die Gespräche mit Martin waren von Beginn an sehr offen und konstruktiv. Wir haben schnell gemerkt, dass wir fachlich ähnlich denken und im täglichen Arbeiten klare Strukturen bevorzugen. Er ergänzt unser Trainerteam optimal.“ Auch die Abteilungsführung um Florian Hofer und Alexander Stauffer zeigt sich überzeugt: „Martin bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung mit. Seine Arbeit in Pirkensee-Ponholz und im Jugendbereich spricht für sich. Er passt sowohl fachlich als auch menschlich sehr gut zum ASV Burglengenfeld.“



Im Torwartbereich setzt der ASV derweil auf Kontinuität: Robert Rödl hat seinen Vertrag als Torwarttrainer verlängert. Unterstützung erhält er künftig von Marco Epifani (33), der aufgrund einer Schulterverletzung seine aktive Laufbahn als Keeper beenden musste. Gemeinsam werden sie die Torhüter Chris Wagner und Julian Müller weiterentwickeln. Die Abteilungsleitung erklärt hierzu: „Mit Robert und Marco verfügen wir über hohe Kompetenz im Torwarttraining. Die Kombination aus Erfahrung und frischem Blick ist für uns eine sehr gute Lösung.“



