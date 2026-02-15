Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Burglengenfeld komplettiert Trainerteam: Mühlberger wird Co-Trainer
Ex-Coach von Pirkensee-Ponholz rückt an die Seite des künftigen Cheftrainers Matthias Rascher +++ Kaderplanung weit vorangeschritten
von Florian Würthele · Heute, 15:58 Uhr · 0 Leser
Die Abteilungsleiter Alexander Stauffer (links) und Florian Hofer (rechts) mit dem neuen Trainerteam um Chefcoach Matthias Rascher (Zweiter von rechts) und Co-Trainer Martin Mühlberger. – Foto: Elke Stauffer
Nach der Verpflichtung von Matthias Rascher als neuen Cheftrainer ist das Trainerteam des ASV Burglengenfeld für die kommende Saison nun vollständig aufgestellt. Das gilt für die „Erste“ und „Zweite“ als auch für die Tormänner. Wie der Landesligist am Sonntag bekanntgibt, wird Martin Mühlberger neuer Co-Trainer an der Seite Raschers.
Der 35-jährige Regensburger war bis November 2024 Trainer beim Kreisligisten ATSV Pirkensee-Ponholz, den er in der Saison 2022/23 beinahe über die Relegation in die Bezirksliga geführt hätte. Zuvor arbeitete Mühlberger im Jugendbereich bei der der JFG 3 Schlösser-Eck. Mit Tobias Wunderle, Julian Müller, Dominic Fritz und Quirin Stadler hat er bereits mehrere Spieler des aktuellen ASV-Kaders in früheren Stationen trainiert.
Burglengenfelds künftiger Cheftrainer Matthias Rascher sagt zur Verpflichtung: „Die Gespräche mit Martin waren von Beginn an sehr offen und konstruktiv. Wir haben schnell gemerkt, dass wir fachlich ähnlich denken und im täglichen Arbeiten klare Strukturen bevorzugen. Er ergänzt unser Trainerteam optimal.“ Auch die Abteilungsführung um Florian Hofer und Alexander Stauffer zeigt sich überzeugt: „Martin bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung mit. Seine Arbeit in Pirkensee-Ponholz und im Jugendbereich spricht für sich. Er passt sowohl fachlich als auch menschlich sehr gut zum ASV Burglengenfeld.“
Im Torwartbereich setzt der ASV derweil auf Kontinuität: Robert Rödl hat seinen Vertrag als Torwarttrainer verlängert. Unterstützung erhält er künftig von Marco Epifani (33), der aufgrund einer Schulterverletzung seine aktive Laufbahn als Keeper beenden musste. Gemeinsam werden sie die Torhüter Chris Wagner und Julian Müller weiterentwickeln. Die Abteilungsleitung erklärt hierzu: „Mit Robert und Marco verfügen wir über hohe Kompetenz im Torwarttraining. Die Kombination aus Erfahrung und frischem Blick ist für uns eine sehr gute Lösung.“
Eine wichtige Rolle für die sportliche Gesamtstruktur spielt weiterhin Daniel Friedl (42), der als Trainer der 2. Mannschaft verlängert hat. „Die Arbeit unserer zweiten Mannschaft ist für die Entwicklung junger Spieler und für die Durchlässigkeit in Richtung erste Mannschaft enorm wichtig“, betont die Abteilungsführung. „Die Verlängerung von Daniel sorgt hier für Stabilität und Kontinuität.“
Neben den Trainer-Personalien schreitet auch die Kaderplanung voran. Bereits 15 Spieler aus dem aktuellen Bestandskader haben ihre Zusage für die Saison 2026/27 gegeben. Zusätzlich stehen vier Neuzugänge fest. Die offizielle Bekanntgabe erfolgt nach finaler Abstimmung mit den jeweiligen Vereinen. Die Abteilungsleitung samt Trainerteam stellt klar: „Mit 15 Zusagen aus dem bestehenden Kader sind nur noch wenige Plätze offen. Wir wollen den Kern der Mannschaft zusammenhalten und uns gezielt verstärken. Dabei setzen wir bewusst sowohl auf junge, entwicklungsfähige Spieler als auch auf erfahrene Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen und Stabilität geben.“ Mit einem klar aufgestellten Trainerteam und einer frühzeitig gesicherten Kaderbasis sieht sich der ASV Burglengenfeld für die kommende Saison auf einem guten Weg.