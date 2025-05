Burglengenfeld holt ehemaligen Jahn-Jugendspieler

„Moritz passt genau in unser Portfolio. Im Probetraining hat er ohne Anlaufschwierigkeiten überzeugt und so trainiert, als wäre er schon seit Monaten bei uns“, sagt Kara. Als Stärken des Verteidigers nennt der ASV-Trainer dessen Bissigkeit, Zweikampfverhalten und Physis. „Er scheut keine Zweikämpfe und hat mit dem Ball eine gute Dynamik nach vorne.“ Einsetzbar sei Krogmann sowohl als Innen- als auch als Außenverteidiger.



Bereits nach dem ersten Probetraining sei man sich im Trainerteam einig gewesen, dass man den Spieler unbedingt verpflichten wolle. „Trotz seines jungen Alters wirkt er als Mensch und auf dem Platz sehr reif und fokussiert. Da merkt man seine höherklassige Ausbildung. Wir freuen uns auf einen jungen und super ausgebildeten Spieler, der das Potenzial mitbringt, sich schnell beim ASV zu etablieren. Wir sind uns sicher, dass er dem ASV und den Zuschauern viel Freude bereiten wird“, schließt Kara seine Ausführungen.



Moritz Krogmann wurde zunächst vom SV Burgweinting ausgebildet. Die U14-Saison verbrachte er beim ASV Cham, ehe er ab 2020 vier Jahre lang die Nachwuchsmannschaften des SSV Jahn durchlief. Dabei war er in der Junioren-Bundesliga der U17-Junioren aktiv. Vor seiner letzten Jugendsaison verließ er den Jahn und wechselte zum TSV Kareth-Lappersdorf. Zuletzt hatten die Karether den Verbleib von Krogmann kommuniziert, das Talent entschloss sich schlussendlich aber doch zu einem Wechsel.



„Mein Ziel war es, mindestens in der Landesliga im Herrenbereich zu spielen, weshalb ich mich für einen Vereinswechsel nach Burglengenfeld entschieden habe. Die positiven Gespräche mit den Trainern und der Mannschaft haben mich zusätzlich überzeugt und mir die Entscheidung relativ leicht gemacht. Zudem möchte ich mich in der Landesliga bestmöglich etablieren und in meiner fußballerischen Entwicklung weiter vorankommen. Dabei war Burglengenfeld die beste Option für mich“, nennt der Jungspund seine Beweggründe für die Zusage beim ASV Burglengenfeld.