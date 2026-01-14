Burglengenfeld erweitert das Torhütergespann

Landesligist ASV Burglengenfeld hat sich in der Winterpause Verstärkung auf der Torhüterposition dazu geholt. Beim neuen Mann handelt es sich um einen Rückkehrer. Julian Müller trägt ab sofort wieder das Burglengenfelder Torwarttrikot. Bereits in den Spielzeiten 2016/17 und 2017/18 hielt er den Kasten des ASV sauber, kam seinerzeit aber ausschließlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Nun wechselt der inzwischen 28-Jährige vom Kreisligisten ATSV Pirkensee-Ponholz zurück in den Naabtalpark.

Ausgebildet wurde Müller in den höheren Jahrgängen von der SpVgg SV Weiden. Seit 2018 spielt er ununterbrochen für Pirkensee-Ponholz, wo er in den vergangenen Jahren Stammkeeper war. Das Schlusslicht der Kreisliga 1 Regensburg hat auf seinen Weggang bereits reagiert und sich die Dienste von Felix Fuhrmann (SV Zeitlarn) gesichert. Derweil freut man sich im Lager des ASV Burglengenfeld auf den neuen, aber altbekannten Torhüter, der den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten anheizen soll: „Julian kennt unseren Verein und unsere Strukturen sehr gut. Menschlich und charakterlich passt er hervorragend zu uns und kommt zudem aus der Umgebung. Ein Dank an unsere Trainer Erkan und Matthias, die diesen Transfer eingefädelt haben“, lassen die Abteilungsleiter Florian Hofer und Alexander Stauffer wissen. Auf dem Hallenparkett hinterließ Müller schon mal einen guten Eindruck. In Diepersdorf hütete er bereits das ASV-Tor und wurde zum besten Torhüter des Turniers gekürt.



Bald geht es draußen wieder los beim Tabellenvierten der Landesliga Mitte. Das scheidende Trainerduo Erkan Kara und Matthias Graf bittet am 25. Januar zum offiziellen Trainingsauftakt. Gegenwärtig absolvieren die Spieler individuell Läufe. Testspiele wurden ausgemacht mit dem SV Lauterhofen, dem FC Kosova Regensburg, dem ASV Cham, der DJK Ammerthal, der DJK Vilzing, der SpVgg Mögeldorf und dem FC Weiden-Ost. Mit Ausnahme der Partie gegen Regionalligist Vilzing werden alle Begegnungen auf dem heimischen Kunstrasenplatz ausgetragen.