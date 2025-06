Burglengenfeld: Ein Altbekannter kehrt zurück

Beim ASV Burglengenfeld ist Rödl alles andere als ein Unbekannter. Bereits in der Vergangenheit hatte er über viele Jahre verschiedene Funktionen im Verein inne, war unter anderem Torwarttrainer in der Bayernliga-Saison 2015/16 sowie in den darauffolgenden Jahren in der Landesliga. Zudem coachte er lange die zweite Mannschaft und auch die U19. Zuletzt zeichnete Rödl als Trainer der Frauenmannschaft des SV Leonberg verantwortlich. In seine Amtszeit in Leonberg fiel der Aufstieg in die Landesliga.



Wovon die Verantwortlichen des ASV Burglengenfeld überzeugt sind: Dass Rödls langjährige Erfahrung und seine enge Verbundenheit mit dem Verein ihn zu einer wertvollen Ergänzung fürs Trainerteam um Chefcoach Erkan Kara und „Co“ Matthias Graf machen. „Wir freuen uns sehr, dass Riese wieder Teil des ASV wird. Seine Fachkompetenz, sein Engagement und seine Kenntnis des Vereins sind ein großer Gewinn für unsere Torhüter und das gesamte Team“, sagen die beiden Abteilungsleiter Alexander Stauffer und Florian Hofer.



„Ich bin froh, zukünftig wieder im Heimatverein mithelfen zu können. Der Kontakt mit Erkan Kara, Matze Graf, Flo Hofer und Alex Stauffer hat immer bestanden“, schildert Robert Rödl, der dabei mithelfen will, dass „die neue Saison wieder genau so gut und erfolgreich wird wie die vergangene“. Mit der Rückkehr von Rödl setzt der ASV Burglengenfeld sicherlich ein klares Zeichen für Kontinuität und Qualität in der Trainingsarbeit.