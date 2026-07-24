Burglengenfeld demütigt Tegernheim - Vornbacher Comeback gegen "Sturm"

In Tegernheim wurden beinahe Erinnerungen an das legendäre WM-Halbfinale zwischen Deutschland und Brasilien im Jahr 2014 wach. Der ASV Burglengenfeld demütigte die Gastgeber mit 7:1 und unterstrich eindrucksvoll seine offensive Qualität. Patrick Käufer avancierte mit drei Treffern zum Mann des Abends. Arlind Morina und Kai Dirmeier schnürten jeweils einen Doppelpack.
Auch der 1. FC Passau durfte sich über drei Punkte freuen. Trotz der Rotsperren beider Innenverteidiger, setzte sich der FCP mit 2:0 gegen Schwandorf-Ettmannsdorf durch. Jonas Kahlouch und Noah Aklassou erzielten nach Vorarbeiten von Umut Orbay und David Paintner die Treffer für die Dreiflüssestädter.
Historisch wurde es beim torlosen Remis zwischen dem SV Grainet und dem TSV Bogen. Mit dem 0:0 erkämpften sich die Graineter den ersten Punkt ihrer noch jungen Landesliga-Geschichte.
Zum Abschluss des Abends lieferten sich die DJK Vornbach und der FC Sturm Hauzenberg ein packendes Derby. Hauzenberg bestimmte über weite Strecken das Geschehen und schien auf dem Weg zum Auswärtssieg zu sein. Doch Vornbachs Doppelwechsel in der 59. Minute sollte die Partie verändern: Thomas Pfandl und Alexandros Hatjissavas kamen neu in die Begegnung und waren maßgeblich an der Aufholjagd beteiligt. Pfandl stand noch keine Minute auf dem Platz, als ihm bereits der Anschlusstreffer gelang. Eine Viertelstunde vor dem Ende wurde Hatjissavas auf die Reise geschickt und im Strafraum von Hauzenbergs Keeper Obermüller zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Fabian Kreilinger zum 2:2. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.
Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Wir haben ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht und alles in die Waagschale geworfen. Im Vergleich zur vergangenen Woche waren wir deutlich verbessert, körperlich präsenter und mit mehr Überzeugung unterwegs. Wir haben vernünftig Fußball gespielt und uns vier oder fünf richtig gute Möglichkeiten erarbeitet. Wenn wir davon eine nutzen und mit 1:0 in Führung gehen, gewinnen wir das Spiel wahrscheinlich. Grainet hat leidenschaftlich verteidigt und uns das Leben schwer gemacht. Trotzdem haben wir das Spiel über weite Strecken kontrolliert, wenig zugelassen und zweimal die Latte getroffen. Es sollte an diesem Abend einfach nicht sein, dass wir uns für unsere Leistung belohnen. Auf dieser deutlichen Steigerung können wir aufbauen. Nächste Woche wollen wir im Heimspiel gegen Tegernheim daran anknüpfen und den ersten Dreier holen. Ein Lob geht außerdem an den Schiedsrichter, der die Partie sehr gut geleitet hat."
Stefan Kurz (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Das war heute von der ersten Minute an eine überzeugende Mannschaftsleistung, die mit einem verdienten 2:0-Auswärtssieg belohnt wurde. Bis auf eine kurze Phase von etwa zehn Minuten nach der Halbzeit hatten wir die Partie jederzeit im Griff. Darüber hinaus haben wir noch einige gute Chancen liegen gelassen."