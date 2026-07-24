Burglengenfeld demütigt Tegernheim - Vornbacher Comeback gegen "Sturm"

Jonas Kahlouch brachte den 1. FC Passau mit seinem Treffer gegen Schwandorf-Ettmannsdorf auf die Siegerstraße. – Foto: Mike Sigl

Zum Abschluss des Abends lieferten sich die DJK Vornbach und der FC Sturm Hauzenberg ein packendes Derby. Hauzenberg bestimmte über weite Strecken das Geschehen und schien auf dem Weg zum Auswärtssieg zu sein. Doch Vornbachs Doppelwechsel in der 59. Minute sollte die Partie verändern: Thomas Pfandl und Alexandros Hatjissavas kamen neu in die Begegnung und waren maßgeblich an der Aufholjagd beteiligt. Pfandl stand noch keine Minute auf dem Platz, als ihm bereits der Anschlusstreffer gelang. Eine Viertelstunde vor dem Ende wurde Hatjissavas auf die Reise geschickt und im Strafraum von Hauzenbergs Keeper Obermüller zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Fabian Kreilinger zum 2:2. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

Auch der 1. FC Passau durfte sich über drei Punkte freuen. Trotz der Rotsperren beider Innenverteidiger, setzte sich der FCP mit 2:0 gegen Schwandorf-Ettmannsdorf durch. Jonas Kahlouch und Noah Aklassou erzielten nach Vorarbeiten von Umut Orbay und David Paintner die Treffer für die Dreiflüssestädter.

In Tegernheim wurden beinahe Erinnerungen an das legendäre WM-Halbfinale zwischen Deutschland und Brasilien im Jahr 2014 wach. Der ASV Burglengenfeld demütigte die Gastgeber mit 7:1 und unterstrich eindrucksvoll seine offensive Qualität. Patrick Käufer avancierte mit drei Treffern zum Mann des Abends. Arlind Morina und Kai Dirmeier schnürten jeweils einen Doppelpack.



Matthias Rascher (Trainer ASV Burglengenfeld): "Der Sieg war eigentlich zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Wir haben zur Halbzeit völlig verdient mit 3:0 geführt und sogar noch einen Elfmeter verschossen. Tegernheim hatte, glaube ich, nur eine wirkliche Torchance. Das Ergebnis hätte deshalb durchaus noch höher ausfallen können. Die Mannschaft hat die Aufgabe wieder super angenommen, und auch taktisch haben wir sehr gut gespielt. Matthias Rascher (Trainer ASV Burglengenfeld): "Der Sieg war eigentlich zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Wir haben zur Halbzeit völlig verdient mit 3:0 geführt und sogar noch einen Elfmeter verschossen. Tegernheim hatte, glaube ich, nur eine wirkliche Torchance. Das Ergebnis hätte deshalb durchaus noch höher ausfallen können. Die Mannschaft hat die Aufgabe wieder super angenommen, und auch taktisch haben wir sehr gut gespielt.



Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Der TSV Bogen hatte über weite Strecken mehr Ballbesitz, allerdings größtenteils in ungefährlichen Zonen. Wir haben sehr diszipliniert verteidigt und unseren Matchplan hervorragend umgesetzt. Insgesamt war es eine relativ chancenarme Partie. Bogen hatte in der ersten Halbzeit ein bis zwei gute Möglichkeiten, wir hatten jedoch die klareren Chancen und hätten durchaus in Führung gehen können. Auch nach der Pause verlief das Spiel ähnlich. Bogen hatte mit einem Lattentreffer eine große Gelegenheit, aber auch wir konnten uns noch ein bis zwei gute Möglichkeiten erarbeiten. Unterm Strich geht das Unentschieden absolut in Ordnung. Wir freuen uns über den ersten Landesliga-Punkt der Vereinsgeschichte und wollen auf dieser Leistung in den kommenden Wochen aufbauen."

Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Wir haben ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht und alles in die Waagschale geworfen. Im Vergleich zur vergangenen Woche waren wir deutlich verbessert, körperlich präsenter und mit mehr Überzeugung unterwegs. Wir haben vernünftig Fußball gespielt und uns vier oder fünf richtig gute Möglichkeiten erarbeitet. Wenn wir davon eine nutzen und mit 1:0 in Führung gehen, gewinnen wir das Spiel wahrscheinlich. Grainet hat leidenschaftlich verteidigt und uns das Leben schwer gemacht. Trotzdem haben wir das Spiel über weite Strecken kontrolliert, wenig zugelassen und zweimal die Latte getroffen. Es sollte an diesem Abend einfach nicht sein, dass wir uns für unsere Leistung belohnen. Auf dieser deutlichen Steigerung können wir aufbauen. Nächste Woche wollen wir im Heimspiel gegen Tegernheim daran anknüpfen und den ersten Dreier holen. Ein Lob geht außerdem an den Schiedsrichter, der die Partie sehr gut geleitet hat."



Erkan Kara (Sportlicher Leiter SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Passau ist sehr schwungvoll und dynamisch in die Partie gestartet und hat uns in den ersten 20 Minuten weit in die eigene Hälfte gedrängt. Trotzdem haben wir uns im Vergleich zum ersten Spiel deutlich verbessert gezeigt. Körpersprache, Laufbereitschaft und das Spiel gegen den Ball haben grundsätzlich gepasst. Im Laufe der ersten Halbzeit sind wir besser ins Spiel gekommen, waren im letzten Drittel aber häufig zu ungenau. Nach der Pause haben wir dann eine richtig gute Druckphase gehabt und hätten den Ausgleich erzielen können. Passaus Torhüter hat einmal überragend reagiert. Anschließend konnte sich der Gegner wieder besser befreien und hat nach einem Konter das 0:2 erzielt. Insgesamt war die Niederlage vermeidbar. Auf der deutlichen Leistungssteigerung müssen wir jetzt aufbauen und weiter fleißig arbeiten." Erkan Kara (Sportlicher Leiter SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Passau ist sehr schwungvoll und dynamisch in die Partie gestartet und hat uns in den ersten 20 Minuten weit in die eigene Hälfte gedrängt. Trotzdem haben wir uns im Vergleich zum ersten Spiel deutlich verbessert gezeigt. Körpersprache, Laufbereitschaft und das Spiel gegen den Ball haben grundsätzlich gepasst. Im Laufe der ersten Halbzeit sind wir besser ins Spiel gekommen, waren im letzten Drittel aber häufig zu ungenau. Nach der Pause haben wir dann eine richtig gute Druckphase gehabt und hätten den Ausgleich erzielen können. Passaus Torhüter hat einmal überragend reagiert. Anschließend konnte sich der Gegner wieder besser befreien und hat nach einem Konter das 0:2 erzielt. Insgesamt war die Niederlage vermeidbar. Auf der deutlichen Leistungssteigerung müssen wir jetzt aufbauen und weiter fleißig arbeiten." Stefan Kurz (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Das war heute von der ersten Minute an eine überzeugende Mannschaftsleistung, die mit einem verdienten 2:0-Auswärtssieg belohnt wurde. Bis auf eine kurze Phase von etwa zehn Minuten nach der Halbzeit hatten wir die Partie jederzeit im Griff. Darüber hinaus haben wir noch einige gute Chancen liegen gelassen."



Jonas Moser (Trainer DJK Vornbach): "Hauzenberg ist in der ersten Halbzeit völlig verdient mit 2:0 in Führung gegangen und hatte sogar noch Chancen auf weitere Treffer. Sie waren in dieser Phase einfach richtig gut. Nach der Pause sind wir besser ins Spiel gekommen, waren griffiger und aggressiver und konnten den Ball auch besser behaupten. Gemessen an den Chancen war das 2:2 für uns sicherlich etwas glücklich. Trotzdem ein riesiges Kompliment an meine Mannschaft für die Energieleistung in der Schlussphase. Mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen sind wir insgesamt ordentlich gestartet."