Burgherren punkten dreifach

Auf durch den Regen der vergangen Tage schwerem Geläuf triumphiert der TV Hilpoltstein gegen den Tabellenvorletzten Wettelsheim mit 3:0 (2:0).





Bereits in der Anfangsphase erspielte sich der TV Feldvorteile ohne wirklich gefährlich zu werden. Mit der ersten gefährlichen Aktion des Spiels ging die Heimelf direkt in Führung, Fabian Schnabel spielte Youngster Lukas Gußner frei, der den Ball kompromisslos von der Strafraumkante in den Torwinkel der Gäste jagte. Es dauerte einige Zeit bis die Begegnung wieder ein Highlight vorzuweisen hatte. - Aber was für eines! Als in der 32. Spielminute eine Gußner-Ecke direkt auf den völlig freistehenden Christian Meixner segelte hatte dieser keine Probleme die Kugel zum 2:0 einzunicken. Der SVW zeigte sich bis dato lediglich durch Standards gefährlich. Erst nach 36 Minuten ergab sich für den Gast die erste wirkliche Gelegenheit aus dem Spiel heraus, die Florian Bunz jedoch neben das TV-Tor platzierte, weshalb es mit der Burgherren-Führung in die Kabine ging.





Kurz nach Wiederanpfiff sahen die rund 150 Zuschauer die beste Phase der Gäste, die in der größten Gelegenheit für Wettelsheim in der 51. Spielminute gipfelte. Jonas „Endstation“ Endner im Hilpoltsteiner Gehäuse bot jedoch sein ganzes Können auf und verhinderte den Einschlag. Dies war der Weckruf für die Burgstädter die sich in der Folge Großchance um Großchance erspielten, diese aber reihenweise vergaben. Erst in der 84. Spielminute schaffte es der TV den Deckel auf den Sieg zu machen. Der eingewechselte Niklas Odörfer wurde über die rechte Angriffsseite geschickt und gab den Ball nach Innen, dort stand der ebenfalls eingewechselte Niklas Engel goldrichtig und verwertete den Ball zum hochverdienten 3:0-Endstand.