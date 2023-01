Burgheim setzt auf einen alten Bekannten Harry Grimm kehrt auf die Trainerbank des Kreisklassisten zurück

Bereits in den Spielzeiten 2017/18, als am Ende der Aufstieg in die Kreisliga gelang, und 2018/19 arbeitete Grimm beim TSV überaus erfolgreich. Nachdem der heute 50-Jährige anschließend seine Coaching-Tätigkeit beendete und bis zum jetzigen Zeitpunkt auch keinen Job mehr übernommen hatte, übernahm 2019 sein damaliger Assistent Mathias Heckel, der aktuell das Trikot des Bezirksligisten TSV Meitingen trägt, als Übungsleiter. Apropos Assistent: Als Co-Trainer von Grimm wird indes Mario Huber agieren, der dieses Amt bereits unter Pickhard innehatte.

„Wir sind natürlich sehr froh und glücklich, dass es mit der Verpflichtung von Harry als neuen Trainer geklappt hat“, berichtet der Sportliche Leiter des TSV, Burgheim, Gregor Einberger. „Harry hat nicht nur sowohl als ehemaliger höherklassiger Spieler und Trainer enorm viel Erfahrung. Vielmehr kennt er auch das Umfeld in Burgheim in- und auswendig, was definitiv ein großer Vorteil ist“, so Einberger weiter.