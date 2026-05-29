Burghauser U19 Co wird Trainer der Passauer Zweiten Marcel Brenzinger übernimmt den Übungsleiter-Posten beim Kreisklassenteam des FCP von Thomas Seidl · Heute, 08:20 Uhr · 0 Leser

Marco Denic (li.) mit seinem Nachfolger Marcel Brenzinger – Foto: Verein

Der 1. FC Passau stellt die Weichen für die neue Saison und nimmt bei seiner zweiten Mannschaft eine personelle Veränderung auf der Trainerposition vor: Marcel Brenzinger übernimmt zur kommenden Spielzeit die Verantwortung für das Kreisklassenteam. Der bisherige Chefanweiser Marco Denic wird dem Team weiterhin erhalten bleiben und künftig als Teammanager eine zentrale Rolle im Hintergrund einnehmen.

Betim Avdullahu, der das Team mit Denic bislang betreute, wird - wie bereits vor einiger Zeit gesondert mitgeteilt – wieder in den Jugendbereich wechseln und dort künftig gemeinsam mit Dr. Stephan Reichardt die Jugendleitung übernehmen. "Der FCP bedankt sich bei beiden für die hervorragende Arbeit in der letzten Saison, die mit dem vierten Tabellenplatz in der Kreisklasse Pocking abgeschlossen wurde", heißt es in einer von Sportvorstand Stefan Kurz verschickten Mitteilung.



Denic wird sich künftig verstärkt um organisatorische Themen kümmern, das Trainerteam entlasten und auch als Bindeglied für die Spieler aus dem U19-Bereich fungieren. Mit Marcel Brenzinger konnte der 1. FC Passau einen vielversprechenden Übungsleiter für die Aufgabe gewinnen. Der 30-Jährige war zuletzt als Co-Trainer der U19-Bundesligamannschaft des SV Wacker Burghausen U19 tätig und bringt damit wertvolle Erfahrung aus dem leistungsorientierten Nachwuchsfußball mit.





Marco Denic sieht in Brenzinger die ideale Besetzung für die junge Mannschaft: "Marcel ist für uns ein absoluter Glücksfall, der das Anforderungsprofil als Trainer unserer jungen Mannschaft perfekt erfüllt. Seine Zusage ermöglicht außerdem, dass wir uns auch im Verantwortungsbereich rund um das Kreisklassenteam breiter aufstellen. Ich sehe der Zusammenarbeit mit viel Vorfreude entgegen.“ Für Marcel Brenzinger ist die Aufgabe beim 1. FC Passau zugleich die erste Station als Cheftrainer im Herrenbereich – eine Herausforderung, der er bereits entgegenfiebert: "Ich freue mich drauf, zum 1.FC Passau zu kommen und meine erste Trainerstation im Herrenbereich in Angriff zu nehmen. Ich sehe meine Aufgabe darin, das Bindeglied zwischen U19 und der Landesliga-Mannschaft zu sein und alle Spieler bestmöglich weiterzuentwickeln und gleichzeitig einen erfolgreichen Fußball mit der Mannschaft zu spielen.“





