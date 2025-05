Burghausen-Trainer und zwei Landesliga-Kicker wechseln nach Taufkirchen

Nach der Niederlage am Freitagabend gegen Neuching beträgt der Vorsprung auf die Abstiegs-relegation in der Kreisklasse nur noch fünf Punkte. Dabei hat man für die kommende Kreisklassen-Saison eigentlich große Pläne in der Vilsgemeinde.

Eines steht jetzt schon fest: Hinter der BSG Taufkirchen liegt eine Saison zum Vergessen. Dafür, dass diese nicht in einer völligen Katastrophe endet, muss Spielertrainer Florian Leininger in seinen letzten vier Spielen sorgen.

Dazu wurde einen Tag nach der Niederlage via Instagram die Verpflichtung eines neuen Trainers verkündet. Nachdem Leininger vor einigen Wochen seinen Abschied zum Saisonende verkündet hatte, fand man mit Daniel Blindhuber einen neuen Coach. Er trainiert derzeit noch die U19-Junioren des SV Wacker Burghausen in der Bayernliga.

Doch kommt er auch, sollte der ehemalige Viertligist in die A-Klasse abstürzen? „Grundsätzlich habe ich zugesagt, und dann bleibt es auch dabei. Ich bin keiner, der dann abspringt, wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll. Dann muss man sich miteinander durchbeißen und dann findet man auch zurück in die Erfolgsspur“, sagt der 39-Jährige.

Begeistert sei er von der Infrastruktur in Taufkirchen. „Die BSG hat in der Region immer noch einen Namen. Deswegen kann man da schon etwas Cooles aufbauen.“

Eigentlich will die BSG die Kreisklasse in nördlicher Richtung verlassen. Dafür hat man bereits hochkarätige Neuzugänge verpflichtet. Schon zur Winterpause vermeldete die BSG den Transfer von Mittelfeldspieler Florian Jakob von Bezirksligist FC Moosinning. Nicht schlecht gestaunt aber haben die meisten Fußballfans im Landkreis, als man mit den beiden Mittelfeldakteuren Jannik vom Hofe und Jannis Tsimeridis zwei Eigengewächse zurückholte.

Stammspieler der SpVgg Landshut kehren zurück

Beide sind Stammspieler bei Landesligist SpVgg Landshut. Ein echter Paukenschlag auf dem Transfermarkt: „Generell ist mein Plan als sportlicher Leiter, dass ich die Taufkirchener, die irgendwo auswärtig sind, zum Verein zurückhole. Natürlich kann man sagen, dass es zwei Landesliga-Spieler sind. Aber wir haben in den letzten Jahren auch unsere guten Spieler an andere Vereine verloren“, so Thomas Götzberger.

Es sei der Auftrag, die verlorenen Söhne, wieder an Land zu ziehen. Vom Hofe und Tsimeridis seien gute Freunde, die weiter zusammen spielen wollten. Der Impuls zu wechseln, sei von den Spielern gekommen, sagte Götzberger. Die Transfertätigkeiten seien damit noch nicht abgeschlossen, „auch wenn ich nicht weiß, ob noch einer aus der Landes- oder Bezirksliga kommt“, so der 39-Jährige mit einem Augenzwinkern. Götzberger selbst werde seine Fußballschuhe zur neuen Saison definitiv an den Nagel hängen, „auch wenn es meine Frau noch nicht so ganz glaubt“. Grundsätzlich brauche es mehr Breite im Kader.