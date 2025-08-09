Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Auch gegen den punktgleichen 1. FCN II peilt der SV Wacker Burghausen einen Dreier an. – Foto: mb.presse / Butzhammer
Burghausen in Nürnberg LIVE: Wer wahrt die weiße Weste?
Am 3. Spieltag kommt es zum Duell zwischen zwei Mannschaften ohne Punktverlust. Die Reserve-Mannschaft des 1. FC Nürnberg II trifft auf die Elf von Lars Bender, den SV Wacker Burghausen. Anstoß ist um 14 Uhr, der Liveticker.