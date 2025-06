Burghausen holt Verteidiger-Talent aus Hessen

Der SV Wacker Burghausen bleibt seinem Konzept in dieser Transferperiode weiter treu und verpflichtet mit Elias Crößmann vom SV Darmstadt 98 II ein absolutes Defensivtalent. Der erst 18-jährige Crößmann war in der abgelaufenen Saison 2024/2025 zwar noch für die U19-Mannschaft der Lilien spielberechtigt, absolvierte aber als fester Bestandteil der U21-Mannschaft im Herrenbereich bereits 23 Einsätze für die Zweitliga-Reserve, die in der Abschlusstabelle der Hessenliga einen soliden sechsten Platz belegte

Parallel dazu trainierte Crößmann in der abgelaufenen Spielzeit auch kontinuierlich mit der Zweitliga-Mannschaft des SVD mit, was ihm wertvolle Einblicke in den professionellen Fußballalltag ermöglichte. Der talentierte Abwehrspieler wurde zuvor auch in Darmstadt als Innenverteidiger ausgebildet und durchlief dort sämtliche Nachwuchsmannschaften, wobei er unter anderem 15 Einsätze in der U17-Bundesliga verzeichnete und in 14 Partien in der A-Junioren Hessenliga auf dem Platz stand. Der 18-jährige, dessen Vertrag zwei Jahre bis Sommer 2027 unterschrieben wurde, läuft ab sofort mit der Rückennummer 4 für die Salzachstädter auf.