Burghausen hat ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm

Nach viereinhalbwöchiger Pause startet der SV Wacker Burghausen am kommenden Mittwochabend, den 18. Juni 2025 ab ca. 18:30 Uhr in die Sommervorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison 2025/2026. Das öffentliche Training findet im Sportpark Burghausen statt.

Zum ersten Testspiel gastieren die Salzachstädter dann bereits am darauffolgenden Sonntag (22. Juni 2025) um 14 Uhr beim Südost-Landesligisten TSV 1860 Rosenheim. Die weiteren Testspielgegner lauten FC Sportfreunde Schwaig (Bayernliga Süd), TSV Hollenbach (Bezirksliga Schwaben Nord), SV Kirchanschöring (Bayernliga Süd) sowie Union Gurten (Regionalliga Mitte in Österreich). Am Samstag, den 05. Juli 2025 steigt auf dem Sportplatz Wittibreut (Kaufwerk-Arena, Altbachstraße 4, 84384 Wittibreut) zudem der diesjährige Kraftanlagen-Cup, an dem neben dem SV Wacker Burghausen auch der SV-DJK Wittibreut (Kreisliga Isar-Rott), der TSV Buchbach (Regionalliga Bayern) und der TSV 1860 München II (Bayernliga Süd) teilnehmen werden. Die Generalprobe vor dem Saisonstart findet dann am 12. Juli 2025 um 13 Uhr in der Wacker-Arena mit großer Saisoneröffnung und Mannschaftspräsentation gegen den österreichischen Mitte-Regionalligisten SV Austria Salzburg statt.