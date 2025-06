Burghausen angelt sich Tempo-Fußballer Lindner

Ausgebildet im Nachwuchs des TuS Holzkirchen absolvierte der flinke, offensive Flügelspieler bereits als A-Jugendlicher seine ersten 12 Spiele (ein Tor und ein Assist) bei den Herren in der Landesliga Südost, ehe er im Sommer 2022 endgültig den Sprung aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft schaffte. In den beiden darauffolgenden Spielzeiten stand Lindner als absoluter Stammspieler in insgesamt 64 Begegnungen auf dem Rasen und wusste dabei mit 14 Toren zu überzeugen. Zur Saison 2024/2025 schloss sich der 1,77 Meter große Linksfuß dem Bayernligisten und früheren Regionalligisten SV Heimstetten an, wo er sich rasch zu einer festen Größe im Team entwickelte und in 30 Partien der Bayernliga Süd zum Einsatz kam. Dabei steuerte Lindner drei Tore bei und bereitete zwei weitere Treffer direkt vor. Ab der kommenden Saison 2025/2026 wird sich der 22-Jährige das schwarz-weiße Trikot mit der Rückennummer 20 überstreifen.