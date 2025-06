Du wirst automatisch weitergeleitet...

Glückwunsch an Leonhard Burghartswieser! Der 28-Jährige vom TSV Bodenmais ist in die Ägide der bayerischen Eliteschiedsrichter aufgestiegen und pfeift in der kommenden Saison in der Regionalliga. – Foto: Bernhard Enzesberger

Burghartswieser und Co.: Die Aufsteiger in die bayerische Schiri-Elite 5 Neulinge für die Regionalliga +++ Markus Pflaum, Jürgen Steckermeier, Elias Tiedeken und Steffen Ehwald sind nicht mehr dabei Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord Bayernliga Süd AK Viechtach Regionalliga Bayern Bodenmais Der Schiedsrichter-Ausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) mit Obmann Sven Laumer an der Spitze hat die Einteilungen für die Saison 2025/26 in der Regionalliga Bayern vorgenommen. Erfreulich aus niederbayerischer Sicht: Der 28-jährige Leonhard Burghartswieser vom TSV 1905 Bodenmais hat den Aufstieg von der Bayernliga in die höchste Amateurklasse gepackt. Dieser Sprung gelang auch Patrick Krettek vom SC Ried/Neuburg. Zudem rücken aus dem BFV-Nachwuchsleistungszentrum für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter Julian Schaub (FC Sportfreunde Schwaig), Luca Schultze (FC Stern München) und Johannes Wagner (DJK Ingolstadt) in die Eliteliga im Freistaat auf. Nicht mehr dabei in der kommenden Saison sind hingegen Markus Pflaum (SV Dörfleins), Jürgen Steckermeier (TSV Altfraunhofen), Elias Tiedeken (TSV Neusäß) und Steffen Ehwald (1. FC 1945 Geldersheim). Das Quartett scheidet laut BFV freiwillig aus der Regionalliga Bayern aus und wird im Rahmen des anstehenden Regionalliga-Schiedsrichterlehrgangs offiziell verabschiedet.



"Herzlichen Glückwunsch an alle Aufsteiger, die sich mit ihren starken Leistungen in der vergangenen Saison für höhere Spielklassen empfohlen haben. Denen, die künftig etwas tiefer pfeifen, gilt unser Respekt. Deswegen: Kopf hoch! Rückschläge gehören zum Sport und sie bieten die Chance für neue Motivation", meint Verbands-Schiedsrichterobmann Sven Laumer. Alle Regionalliga-Schiedsrichter auf deinen Blick: Kenny Abieba (KSD Hajduk Nürnberg, Mittelfranken), Fabian Buechner (FC Mariakirchen, Niederbayern), Leonhard Burghartswieser (NEU, TSV 1905 Bodenmais, Niederbayern), Quirin Demlehner (SSV Eggenfelden, Niederbayern), André Denzlein (1. FC 1927 Hochstadt, Oberfranken), Andreas Dinger (TSV Bischofsgrün, Oberfranken), Peter Dotzel (TSV Heidenfeld, Unterfranken), Thomas Ehrnsperger (1. FC Rieden, Oberpfalz), Johannes Hamper (VfR Katschenreuth, Oberfranken), Markus Huber (SSV Wurmannsquick, Niederbayern), Andreas Hummel (TSV Betzigau, Schwaben), Christopher Knauer (SpVgg Isling, Oberfranken), Marcel Krauß (FC Bayern Fladungen, Unterfranken), Patrick Krettek (NEU, SC Ried/Neuburg, Schwaben), Jonas Krzyzanowski (VfR Neuburg/Donau, Schwaben), Lothar Ostheimer (TSV Sulzberg, Schwaben), Maximilian Riedel (FC Horgau, Schwaben), Julian Schaub (NEU, FC Sportfreunde Schwaig, Oberbayern), Luca Schultze (NEU, FC Stern München, Oberbayern), Christopher Schwarzmann (TSV Scheßlitz, Oberfranken), Angelika Söder (TSV Ochenbruck, Mittelfranken), Manuel Steigerwald (TSV Karlburg, Unterfranken), Stefan Treiber (FC Zell-Bruck, Schwaben), Johannes Wagner (NEU, DJK Ingolstadt, Oberbayern), Elias Wörz (TSV Friesenried, Schwaben, )Maximilian Ziegler (FC 38 Lindach, Unterfranken)