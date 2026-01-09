Burger statt Bundesliga – Ex-KFC-Spieler führt nun McDonalds-Filialen

Die Nachricht sorgte deutschlandweit für einiges Schmunzeln, auch rund um die Grotenburg wurde sie mit Interesse registriert. Schließlich trug der offensive Mittelfeldspieler zwischen 2001 und 2004 das blau-rote Trikot der Uerdinger, absolvierte insgesamt 89 Partien für den KFC. Nun übernimmt er als Franchisenehmer zwei McDonalds-Filialen in Kohlscheid und Herzogenrath.
Die Rede ist vom ehemaligen Bundesligatrainer und Fußballprofi Alexander Nouri (46), der seit vier Jahren ohne Engagement in der Branche ist. Der kam einst zum KFC, weil die Uerdinger nach einer durchwachsenen Saison 2000/2001 in der damals drittklassigen Regionalliga Nord mit Trainer Jos Luhukay in der darauf folgenden Spielzeit 2001/2002 wieder oben angreifen wollten. Dazu bediente man sich an guten Spielern aus zweiten Mannschaften etablierter Erstligisten.
Von Dortmund kamen Erdal Eraslan und Jörg Sauerland, aus Bremen eben Nouri, dessen Vater aus dem Iran stammt. In seinen drei Jahren im Uerdinger Trikot folgten 89 Partien, in denen Nouri acht Treffer gelangen. Sein größter Erfolg mit dem KFC war sicherlich das Erreichen der dritten Runde des DFB-Pokals, als man die Erstligisten Cottbus und Bremen eliminierte und erst im Elfmeterschießen am 1. FC Köln scheiterte.
In Nouris letzter Uerdinger Spielzeit traf er auch mit dem zurückgekehrten Uerdinger Eigengewächs Markus Feldhoff (51) zusammen. Besonders Trainer Claus-Dieter Wollitz, der die Uerdinger von 2002 bis 2004 coachte, war ein Fan von Nouri. Als Wollitz 2004 zum VfL Osnabrück wechselte, nahm er beide Spieler mit. Nouris und Feldhoffs weitere Karrierewege im Trainerbereich wiesen fortan einige Gemeinsamkeiten auf.
Als Nouri 2016 bei Werder Bremen zum Cheftrainer aufstieg, machte er Feldhoff zu seinem Assistenten. Kein Geringerer als Jürgen Klinsmann holte beide in sein Trainerteam, als er 2019 den Trainerposten bei Hertha BSC übernahm. Nach Klinsmanns Rücktritt avancierte Nouri sogar für vier Spiele zum Cheftrainer in der Bundeshauptstadt.
Doch seit 2022 – wenn auch nach weiteren, kurzen Engagements – wurde es ruhig um Nouri. Grund für die Süddeutsche Zeitung, die als Erste über das McDonalds-Engagement berichtete, Nouris Lebensweg exemplarisch als den eines jungen Fußballtrainers, der früh einen Erstligisten übernahm und dessen Trainerkarriere anschließend ins Stocken geriet beziehungsweise ganz zum Erliegen kam, zu dokumentieren. „Etwas Ambitioniertes würde ich schon machen“, verriet der in Oldenburg wohnhafte Familienvater, dass er nicht gewillt ist, nur um im Fußballbusiness zu bleiben, jeden Trainerjob anzunehmen.
Nouri, der seinen Trainerschein gemeinsam mit Bundestrainer Julian Nagelsmann erwarb, sieht Parallelen in beiden Berufswelten. „Am Ende geht es in beiden Welten darum, Menschen mitzunehmen. Im Fußball sind es Spieler, hier sind es Mitarbeitende. Aber das Grundprinzip ist dasselbe: Du musst verstehen, wer vor dir sitzt, was ihn antreibt, was er braucht, um Leistung zu bringen“, sagt er über seine neue Aufgabe, auf die er sich in mehreren Schulungen vorbereitet hat.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: