Burger statt Bundesliga – Ex-KFC-Spieler führt nun McDonalds-Filialen

Doch seit 2022 – wenn auch nach weiteren, kurzen Engagements – wurde es ruhig um Nouri. Grund für die Süddeutsche Zeitung, die als Erste über das McDonalds-Engagement berichtete, Nouris Lebensweg exemplarisch als den eines jungen Fußballtrainers, der früh einen Erstligisten übernahm und dessen Trainerkarriere anschließend ins Stocken geriet beziehungsweise ganz zum Erliegen kam, zu dokumentieren. „Etwas Ambitioniertes würde ich schon machen“, verriet der in Oldenburg wohnhafte Familienvater, dass er nicht gewillt ist, nur um im Fußballbusiness zu bleiben, jeden Trainerjob anzunehmen.

Nouri, der seinen Trainerschein gemeinsam mit Bundestrainer Julian Nagelsmann erwarb, sieht Parallelen in beiden Berufswelten. „Am Ende geht es in beiden Welten darum, Menschen mitzunehmen. Im Fußball sind es Spieler, hier sind es Mitarbeitende. Aber das Grundprinzip ist dasselbe: Du musst verstehen, wer vor dir sitzt, was ihn antreibt, was er braucht, um Leistung zu bringen“, sagt er über seine neue Aufgabe, auf die er sich in mehreren Schulungen vorbereitet hat.

