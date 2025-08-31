Burger BC verteidigt Tabellenführung nach Kantersieg

Spitzenspiel und Tabellenführung Mit einem dominanten 6 : 0-Heimsieg gegen Langenapel hat der Burger BC eindrucksvoll den Spitzenplatz in der Liga behauptet. Das Team vom Burger BC 08 ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen und führte bereits zur Halbzeit mit 3 : 0. Torschützen waren D. Neumann, E. Siebert und M. A. Jürgen, die den frühen Torreigen eröffneten. In der zweiten Hälfte sorgten ein Eigentor sowie zwei weitere Treffer von E. Teege für den Endstand. Mit diesem Sieg behauptet der Burger BC 08 mit einem Torverhältnis von +10 und sechs Punkten die Tabellenspitze. Dicht dahinter folgt Lok Stendal II, das sich mit einem überzeugenden 4 : 1-Auswärtssieg gegen Liesten ebenfalls in der Spitzengruppe etabliert. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs gelang es den Stendalern, die Partie dank Toren von M. Kovalyov, J. Barrie, L. Pfeiffer und B. Henning für sich zu entscheiden. Auch der VfB 07 Klötze mischt nach einem knappen 3 : 2-Erfolg gegen Uenglingen ganz oben mit.

Überraschungen und knappe Duelle

Eines der bemerkenswertesten Ergebnisse des Spieltags war der hohe 8 : 1-Sieg von Salzwedel bei Gardelegen II. L. Nowak ragte dabei mit einem Viererpack heraus und trug maßgeblich zum Erfolg bei. Dieser Erfolg bringt Salzwedel auf den sechsten Tabellenplatz.

In einem engen Match setzte sich der TuS Wahrburg mit 2 : 1 gegen Brettin-R. durch. Nach einem Rückstand (28. M. Müller) drehten R. Schlegel und M. Schulz das Spiel noch in der zweiten Halbzeit, während T. Heyder (TuS) mit einer Roten Karte vom Platz musste.

Der Möringer SV konnte sich in einem spannenden Spiel gegen den SV Grün-Weiß Letzlingen/Potzehne mit 2 : 1 durchsetzen. Nach einem Rückstand in der 29. Minute durch C. Bünnig, glich M. Grabau per Foulelfmeter für den SV Letzlingen/Potzehne in der 53. Minute aus. Doch P. Schönburg sicherte den Möringern in der 60. Minute den Auswärtssieg.



Die Verlierer des Spieltags

Für die SV Letzlingen/Potzehne war es ein bitterer Tag, da sie trotz guter Ansätze mit leeren Händen dastanden und auf dem 13. Platz verharren. Ebenso wartet Gardelegen II nach der deutlichen Niederlage weiterhin auf die ersten Punkte der Saison und bildet das Tabellenschlusslicht. Krevese war spielfrei!

Für Salzwedel und Uchtspringe geht es am 12.09.25, 19:00 Uhr, mit dem dritten Spieltag weiter. Man darf gespannt sein, ob der Burger BC (spielt das Spitzenspiel beim ebenfalls verlustpunktfreien Lok Stendal II) seine Vormachtstellung behaupten kann oder ob es zu Verschiebungen in der Tabelle kommt.