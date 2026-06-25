Burger BC verpflichtet jungen Flügelspieler aus der Verbandsliga

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Wie der Verein am Donnerstag bekanntgab, wird Bleon Rexhepi künftig seine Schuhe für den Burger BC schnüren. "Wir freuen uns, mit Bleon einen weiteren talentierten Neuzugang begrüßen zu dürfen", schreibt der BBC zur Vorstellung des 19-Jährigen, der vom SV Fortuna Magdeburg ins Jerichower Land wechselt. Zum Spielerprofil:

Der Offensivspieler durchlief den Nachwuchs des SV Arminia Magdeburg und machte in seiner ersten Saison bei den Landesliga-Herren - noch als A-Junior - mit 16 Scorern (fünf Tore, elf Vorlagen) in 23 Spielen auf sich aufmerksam. Im vergangenen Sommer dann ging der Youngster den Schritt zum SV Fortuna. In 13 Verbandsliga-Einsätze verbuchte Rexhepi drei Tore und zwei Vorlagen. Für die Landesliga-Reserve kamen noch drei Tore und ein Assist in fünf Partien hinzu.

Schon seit dem vergangenen Sommer im Kontakt

Künftig soll Rexhepi auf den Flügeln des Burger BC wirbeln. "Bleon ist ein junger, talentierter und technisch starker Spieler. Mit seiner Geschwindigkeit bringt er viel Potenzial mit, um uns in der kommenden Saison zu verstärken", sagt Tim Kolzenburg, der Trainer des Landesliga-Aufsteigers. "Bereits seit vergangenem Sommer standen wir mit Bleon in Kontakt und haben seine Entwicklung beobachtet", verrät der 30-Jährige: "Wir freuen uns, dass es jetzt geklappt hat und wir ihn auf seinem weiteren Weg begleiten dürfen."