 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Burger BC startet mit Schützenfest, Osterwieck feiert bei Rückkehr

Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes

von Kevin Gehring · Heute, 12:22 Uhr · 0 Leser
– Foto: Karl Heinz Schmuck

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LL Sachs-Anhalt Nord
SSV Warnau
Oschersleben
Fortuna MD II
Staßfurt

Der Burger BC ist erster Tabellenführer in der neuen Saison der LOTTO-Landesliga Nord, Union Schönebeck folgt dahinter. Auch Aufsteiger SV Eintracht Osterwieck und Absteiger SSV Havelwinkel Warnau melden sich erfolgreich zurück. Der Blick auf alle Partien des ersten Spieltags.

  • Mit "Klick" auf das Resultate öffnet sich der Spielbericht

Sa., 08.08.2026, 18:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
2
1
Abpfiff

Ohne Punkte endete die Landesliga-Premiere der TSG Grün-Weiß Möser. Trotz früher Führung durch Max Luca Nord (10.) musste sich der Aufsteiger am Sonnabend beim Oscherslebener SC geschlagen geben. Rico Wiedecke (12.) und Floralb Daxha (69.) trafen beim erfolgreichen Trainerdebüt von Martin Gödecke.

Sa., 08.08.2026, 15:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
1
2
Abpfiff

Unter ihrem neuen Coach Patrick Richter ist die Reserve des SV Fortuna Magdeburg mit drei Punkten in die Serie gestartet. Robin Jäger (26.) und Domenic Garz (66.) erzielten die Gästetreffer, der Anschluss durch Devin Günther (69.) genügte für die Hausherren nicht mehr.

Sa., 08.08.2026, 15:00 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
4
2
Abpfiff

In seiner ersten Landesliga-Partie seit Juni 2007 ist der SV Eintracht Osterwieck am Sonnabend als Sieger vom Platz gegangen. Vor mehr als 300 Zuschauern stand am Ende ein 4:2-Erfolg im Harz-Duell gegen den SV Stahl Thale. Etienne Katzorke (17., 71.), Justin Riemann (64.) und Clemens Krumpach (81.) erzielten dabei die Eintracht-Tore.

Sa., 08.08.2026, 15:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
5
2
Abpfiff

Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga hat sich der SSV Havelwinkel Warnau in der Landesliga erfolgreich zurückgemeldet. Trotz Blitzstarts des Osterburger FC durch Konrad Sperling (3.) stand am Ende ein 5:2-Heimsieg. Stefan Heinrich schnürte dabei einen Doppelpack für die Kicker aus dem Havelwinkel.

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
1
0
Abpfiff

Mit einem minimalistischen Sieg ist der TuS Schwarz-Weiß Bismark in die neue Saison gestartet. Tim Hohmann traf am Sonnabend mit dem Pausenpfiff (45.+1) zum 1:0-Erfolg des Landesliga-Dinos.

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
7
1

Mit einem 7:1-Kantersieg über den SV Arminia Magdeburg hat sich der hochambitionierte Burger BC gleich am ersten Spieltag an die Tabellenspitze der LOTTO-Landesliga Nord geschossen. Nach der Gästeführung durch Benjamin Hättasch (18.) drehten die Hausherren die Partie unter anderem dank des ehemaligen Zweitliga-Angreifers Christian Beck (32., 34.) und dank des früheren Oberliga-Torjägers Denis Neumann (59., 65.).

Sa., 08.08.2026, 13:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
4
0

Union Schönebeck hat sich nach dem ersten Landesliga-Spieltag auf Tabellenplatz zwei eingeordnet. Im Heimspiel gegen den FSV Saxonia Tangermünde landete die Elf von André Hoof einen 4:0-Erfolg, bei dem Marcus Wolkenstein (41., 48.), Tami Joris Stephan (45.) und Cedric Tromski (89.) trafen.

Sa., 08.08.2026, 19:00 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
Abgesagt

Die Partie zwischen dem Ummendorfer SV und dem SSV 80 Gardelegen fand nicht statt. Die Gastgeber haben einen Tag vor dem Saisonstart ihren Rückzug aus der LOTTO-Landesliga Nord vermeldet und stehen damit als erster Absteiger fest.