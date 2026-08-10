Burger BC startet mit Schützenfest, Osterwieck feiert bei Rückkehr

– Foto: Karl Heinz Schmuck

Der Burger BC ist erster Tabellenführer in der neuen Saison der LOTTO-Landesliga Nord, Union Schönebeck folgt dahinter. Auch Aufsteiger SV Eintracht Osterwieck und Absteiger SSV Havelwinkel Warnau melden sich erfolgreich zurück. Der Blick auf alle Partien des ersten Spieltags.

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Ohne Punkte endete die Landesliga-Premiere der TSG Grün-Weiß Möser. Trotz früher Führung durch Max Luca Nord (10.) musste sich der Aufsteiger am Sonnabend beim Oscherslebener SC geschlagen geben. Rico Wiedecke (12.) und Floralb Daxha (69.) trafen beim erfolgreichen Trainerdebüt von Martin Gödecke.

Unter ihrem neuen Coach Patrick Richter ist die Reserve des SV Fortuna Magdeburg mit drei Punkten in die Serie gestartet. Robin Jäger (26.) und Domenic Garz (66.) erzielten die Gästetreffer, der Anschluss durch Devin Günther (69.) genügte für die Hausherren nicht mehr.

In seiner ersten Landesliga-Partie seit Juni 2007 ist der SV Eintracht Osterwieck am Sonnabend als Sieger vom Platz gegangen. Vor mehr als 300 Zuschauern stand am Ende ein 4:2-Erfolg im Harz-Duell gegen den SV Stahl Thale. Etienne Katzorke (17., 71.), Justin Riemann (64.) und Clemens Krumpach (81.) erzielten dabei die Eintracht-Tore.

Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga hat sich der SSV Havelwinkel Warnau in der Landesliga erfolgreich zurückgemeldet. Trotz Blitzstarts des Osterburger FC durch Konrad Sperling (3.) stand am Ende ein 5:2-Heimsieg. Stefan Heinrich schnürte dabei einen Doppelpack für die Kicker aus dem Havelwinkel.

Mit einem minimalistischen Sieg ist der TuS Schwarz-Weiß Bismark in die neue Saison gestartet. Tim Hohmann traf am Sonnabend mit dem Pausenpfiff (45.+1) zum 1:0-Erfolg des Landesliga-Dinos.

Mit einem 7:1-Kantersieg über den SV Arminia Magdeburg hat sich der hochambitionierte Burger BC gleich am ersten Spieltag an die Tabellenspitze der LOTTO-Landesliga Nord geschossen. Nach der Gästeführung durch Benjamin Hättasch (18.) drehten die Hausherren die Partie unter anderem dank des ehemaligen Zweitliga-Angreifers Christian Beck (32., 34.) und dank des früheren Oberliga-Torjägers Denis Neumann (59., 65.).

Union Schönebeck hat sich nach dem ersten Landesliga-Spieltag auf Tabellenplatz zwei eingeordnet. Im Heimspiel gegen den FSV Saxonia Tangermünde landete die Elf von André Hoof einen 4:0-Erfolg, bei dem Marcus Wolkenstein (41., 48.), Tami Joris Stephan (45.) und Cedric Tromski (89.) trafen.