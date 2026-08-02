 2026-07-30T07:56:49.385Z

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Burger BC schmeißt Verbandsligist raus, Dölau und HSC gehen durch

dachbleche24-Landespokal +++ In den drei Partien der Ausscheidungsrunde setzt sich einmal das unterklassige Team durch

von Kevin Gehring · Heute, 20:17 Uhr · 0 Leser
– Foto: Karl Heinz Schmuck

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Haldensleben

Im dachbleche24-Landespokal hieß es am Sonnabend dreimal: Landesliga gegen Verbandsliga. Während der SV Blau-Weiß Dölau und der Haldensleber SC durchgegangen sind und sich das Erstrunden-Ticket gesichert haben, hat der Burger BC einen höherklassigen Gegner herausgeworden.

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Gestern, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
0
1
Abpfiff

Elias Masur war am Sonnabend der gefeierte Mann des SV Blau-Weiß Dölau. Mit seinem Treffer aus der 35. Minute sicherte der 22-Jährige dem Verbandsligisten das Weiterkommen beim TuS Schwarz-Weiß Bismark. Wenig später waren die Dölauer, bei denen alle drei externen Sommer-Neuzugänge ihr Pflichtspiel-Debüt feierten, nur noch zu zehnt auf dem Rasen: Anton Haensch sah kurz vor dem Pausenpfiff die Gelb-Rote Karte (45.+1). Trotz der Unterzahl brachte das Team von René Rath die Führung im zweiten Durchgang über die Runden. So geht es in der ersten Hauptrunde zum SV Edelweiß Arnstedt.

Gestern, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
0
2
Abpfiff

Mit einem Ticket für die erste Landespokal-Hauptrunde im Gepäck hat sich der Haldensleber SC am Sonnabend auf den Heimweg aus dem weit entfernten Burgenlandkreis begeben. Neuzugang Robin Sanne nach einem Abpraller (40.) und Leonard Grabenberg mit einem Freistoß aus größerer Distanz (77.) erzielten die Treffer zum 2:0-Erfolg beim SC Naumburg. In der Hauptrunde muss der HSC wieder eine weite Strecke zurücklegen: Dann geht es zum Landesklasse-Vertreter SV Kelbra nach Mansfeld-Südharz.

Gestern, 14:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
3
2

Der Burger BC hat eine erste Duftmarke in der neuen Saison gesetzt. Mit 3:2 gewann der ambitionierte Landesliga-Aufsteiger in der Ausscheidungsrunde gegen den Verbandsligisten FSV Barleben. Mit den Debüttreffern der Neuzugänge Christian Beck (11.) und Anton Fink (41.) lag der BBC zur Pause bereits mit 2:0 in Führung, bevor die Gäste in der zweiten Halbzeit noch einmal zurückschlugen. Patrick Hauer per Elfmeter (51.) und Lukas Magnus (69.) sorgten für den Ausgleich. Das letzte Wort hatten allerdings die Hausherren vor 377 Zuschauern: Anton Fink schnürte in der 76. Minute seinen Doppelpack und traf damit zum 3:2-Erfolg. In der Hauptrunde reist der Burger BC zur Landesklasse-Elf des SV Eintracht Salzwedel.