Burger BC schmeißt Verbandsligist raus, Dölau und HSC gehen durch

Mit einem Ticket für die erste Landespokal-Hauptrunde im Gepäck hat sich der Haldensleber SC am Sonnabend auf den Heimweg aus dem weit entfernten Burgenlandkreis begeben. Neuzugang Robin Sanne nach einem Abpraller (40.) und Leonard Grabenberg mit einem Freistoß aus größerer Distanz (77.) erzielten die Treffer zum 2:0-Erfolg beim SC Naumburg. In der Hauptrunde muss der HSC wieder eine weite Strecke zurücklegen: Dann geht es zum Landesklasse-Vertreter SV Kelbra nach Mansfeld-Südharz.

Der Burger BC hat eine erste Duftmarke in der neuen Saison gesetzt. Mit 3:2 gewann der ambitionierte Landesliga-Aufsteiger in der Ausscheidungsrunde gegen den Verbandsligisten FSV Barleben. Mit den Debüttreffern der Neuzugänge Christian Beck (11.) und Anton Fink (41.) lag der BBC zur Pause bereits mit 2:0 in Führung, bevor die Gäste in der zweiten Halbzeit noch einmal zurückschlugen. Patrick Hauer per Elfmeter (51.) und Lukas Magnus (69.) sorgten für den Ausgleich. Das letzte Wort hatten allerdings die Hausherren vor 377 Zuschauern: Anton Fink schnürte in der 76. Minute seinen Doppelpack und traf damit zum 3:2-Erfolg. In der Hauptrunde reist der Burger BC zur Landesklasse-Elf des SV Eintracht Salzwedel.