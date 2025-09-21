Burger BC marschiert weiter – Klötze bleibt dran

Der SV 51 Langenapel unterlag dem Rossauer SV knapp mit 1 : 2. Viktoria Uenglingen feierte einen deutlichen 4 : 1-Heimsieg gegen die SG Letzlingen/Potzehne und schob sich damit ans Tabellenmittelfeld heran. Der Kreveser SV musste sich auf eigenem Platz TUS Siegfried 09 Wahrburg mit 1: 2 geschlagen geben, während die zweite Mannschaft des 1. FC Lok Stendal gegen Medizin Uchtspringe eine 2 : 3-Niederlage hinnehmen musste.

Besonders deutlich setzte sich der Burger BC beim TSV Brettin-Roßdorf durch: Mit einem klaren 5 : 0-Erfolg unterstrich die Mannschaft ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen. Auch der VfB 07 Klötze punktete erneut und gewann das Verfolgerduell gegen Eintracht Salzwedel mit 2 : 1. Der SSV 80 Gardelegen II schließlich feierte einen souveränen 4 : 1-Sieg beim Möhringer SV.

In der Tabelle behauptet der Burger BC mit vier Siegen aus vier Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 19 : 1 souverän die Spitze. Auf Platz zwei folgt der VfB Klötze, der ebenfalls noch verlustpunktfrei ist, aber erst drei Partien bestritten hat (9 : 5 Tore). Dritter ist Wahrburg mit sieben Punkten. Dahinter rangieren Salzwedel, Lok Stendal II, Rossau, Brettin-Roßdorf und Uchtspringe, die jeweils sechs Zähler auf dem Konto haben.

Im unteren Tabellenbereich kämpfen Langenapel (4 Punkte), Kreveser SV, Uenglingen und Gardelegen II (je 3 Punkte) sowie Liesten (2 Punkte) und die weiterhin punktlose SG Letzlingen/Potzehne um Anschluss.

Damit zeichnet sich nach vier Spieltagen ein spannendes Bild ab: Der Burger BC dominiert bislang die Liga, Klötze bleibt in Schlagdistanz, während im breiten Mittelfeld viele Teams eng beieinanderliegen.