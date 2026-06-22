Burger BC legt mit viel Regional- und Oberliga-Erfahrung nach

Mit Transfers wie dem von Christian Beck vom Regionalligisten FSV Schöningen oder denen von Anton Fink und Felix Behling vom Verbandsliga-Aufsteiger VfB Ottersleben hatte der Burger BC bereits für Aufsehen gesorgt. Inzwischen hat der Landesliga-Aufsteiger zwei weitere Neuzugänge präsentiert. Einer von ihnen bringt viel Ober- und Regionalliga-Erfahrung mit ins Jerichower Land, der andere ist noch ganz jung.
Vom künftigen Landesliga-Kontrahenten Ummendorfer SV wechselt Patrick Baudis nach Burg. Der 29-jährige Defensivspieler lief nach seiner Zeit im Nachwuchs des 1. FC Magdeburg bei Stationen wie Budissa Bautzen, Optik Rathenow, Lok Stendal und Germania Halberstadt insgesamt 99 Mal in der Regionalliga und 96 Mal in der Oberliga auf. Zuletzt trug der 1,95-Meter-Hüne seit vergangenen Sommer das Trikot des USV. Zum Spielerprofil:
"Ich freue mich sehr, mit Patrick einen alten Bekannten, mit dem ich selbst noch zusammengespielt habe, für uns gewinnen zu können", sagt BBC-Trainer Tim Kolzenburg zur Verpflichtung des erfahrenen Abwehrmannes. "Patrick wird uns zusätzlich Stabilität in der Defensive verleihen und mit seiner Erfahrung die Entwicklung unserer jungen Spieler sowie der gesamten Mannschaft voranbringen", unterstreicht Kolzenburg.
Ebenfalls neu beim BBC ist Max Neumann, der schon einige Tage zuvor vorgestellt wurde. Der 18-Jährige war in der abgelaufenen Saison die Nummer eins zwischen den Pfosten des Landesligisten SV 09 Staßfurt. Vor zwei Wochen konnte sich Neumann bei einem Einsatz als Feldspieler sogar in die Torschützenliste eintragen. In Burg ist der frühere Junior von Union Schönebeck aber natürlich als Keeper vorgesehen. Zum Spielerprofil:
Der junge Schlussmann bringe "trotz seines jungen Alters bereits reichlich Liga-Erfahrung mit", schrieb der BBC zur Vorstellung des 18-Jährigen und weiter: "Die Verantwortlichen des BBC 08 sind glücklich über den gelungenen Transfer und blicken der Zusammenarbeit mit dem ehrgeizigen Torspieler mit großer Vorfreude entgegen."