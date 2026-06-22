Burger BC legt mit viel Regional- und Oberliga-Erfahrung nach

– Foto: Burger BC

Mit Transfers wie dem von Christian Beck vom Regionalligisten FSV Schöningen oder denen von Anton Fink und Felix Behling vom Verbandsliga-Aufsteiger VfB Ottersleben hatte der Burger BC bereits für Aufsehen gesorgt. Inzwischen hat der Landesliga-Aufsteiger zwei weitere Neuzugänge präsentiert. Einer von ihnen bringt viel Ober- und Regionalliga-Erfahrung mit ins Jerichower Land, der andere ist noch ganz jung.

Vom künftigen Landesliga-Kontrahenten Ummendorfer SV wechselt Patrick Baudis nach Burg. Der 29-jährige Defensivspieler lief nach seiner Zeit im Nachwuchs des 1. FC Magdeburg bei Stationen wie Budissa Bautzen, Optik Rathenow, Lok Stendal und Germania Halberstadt insgesamt 99 Mal in der Regionalliga und 96 Mal in der Oberliga auf. Zuletzt trug der 1,95-Meter-Hüne seit vergangenen Sommer das Trikot des USV . Zum Spielerprofil:

"Ich freue mich sehr, mit Patrick einen alten Bekannten, mit dem ich selbst noch zusammengespielt habe, für uns gewinnen zu können", sagt BBC-Trainer Tim Kolzenburg zur Verpflichtung des erfahrenen Abwehrmannes. "Patrick wird uns zusätzlich Stabilität in der Defensive verleihen und mit seiner Erfahrung die Entwicklung unserer jungen Spieler sowie der gesamten Mannschaft voranbringen", unterstreicht Kolzenburg.

Talentierter Torhüter kommt vom SV 09 Staßfurt zum Burger BC

Ebenfalls neu beim BBC ist Max Neumann, der schon einige Tage zuvor vorgestellt wurde. Der 18-Jährige war in der abgelaufenen Saison die Nummer eins zwischen den Pfosten des Landesligisten SV 09 Staßfurt. Vor zwei Wochen konnte sich Neumann bei einem Einsatz als Feldspieler sogar in die Torschützenliste eintragen. In Burg ist der frühere Junior von Union Schönebeck aber natürlich als Keeper vorgesehen. Zum Spielerprofil: