Burger BC holt einen jungen Keeper: "Bringt jede Menge Talent mit"

Mit Mourice Hoffmann wechselt ein talentierter Keeper ins Parkstadion. In der abgelaufenen Saison hatte der 17-Jährige mit der U19 des SV Fortuna Magdeburg die Landesmeisterschaft gewonnen und um den Aufstieg in die Regionalliga gespielt. Nun schließt sich der ehemalige Junior des 1. FC Magdeburg, der noch ein Jahr für die A-Junioren spielen dürfte, dem Landesklassisten an. Der Youngster bringe "starke Reflexe, einen linken Fuß und jede Menge Talent mit", schrieb der BBC zur Vorstellung. Zum Spielerprofil:

>> Mourice Hoffmann